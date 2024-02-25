Can Yaman'ın korumaları kameraları itti! Muhabirler sert çıktı: Çok terbiyesizce...

'Erkenci Kuş' dizisiyle yıldızı parlayan Can Yaman 2020 yılında radikal bir karar alıp yurt dışına gitmişti. Kariyerine bir süredir İtalya'da devam eden Yaman, Türkiye'ye geldi.

Annesiyle yemek çıkışı görüntülenen Can Yaman'ın korumaları dikkat çekti. Korumaların kameraman ve muhabirlere çirkin tavırları gündem oldu.

Görüntü alınmasını engellemek için gazetecileri iten korumalara muhabirler tepki gösterdi. Bir kişinin "Burası İstanbul Roma değil" derken bir kişi de "Çok terbiyesizce hareketler" diyerek sert çıktı.

Sosyal medyada da Can Yaman'ın korumalarının çirkin tavırlarına tepki yağdı. (Gazetemagazin)





