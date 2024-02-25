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'Peaky Blinders'ın Arthur Shelby'si Paul Anderson tanınmaz halde!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.02.2024 08:57
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'Peaky Blinders' dizisinde canlandırdığı Arthur Shelby rolü ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Paul Anderson'un son hali sosyal medyayı salladı. Görenler ünlü oyuncuyu tanımakta zorlandı.

'Sherlock Holmes: Gölge Oyunları', 'Efsane' ve 'Robin Hood' gibi yapımlarda yer alan, 'Peaky Blinders' dizisinde canlandırdığı Arthur Shelby rolü ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Paul Anderson son haliyle gündemde.

Londra sokaklarında görüntülenen Paul Anderson'ı ilk bakışta tanımak oldukça zor...

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Giysileri, dağınık saçları, iyice zayıflamış hali ve değişen yüzüyle aktörü gören hayranları; gözlerine inanamadı.

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Daha önce uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklanan dünyaca ünlü aktörün tanınmaz hale gelmesi, hayranlarını üzdü.


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