Can Yaman’ın yeni dizisinin adı ne?

Disney Plus, dizi ve sinema sektöründeki dengeleri değiştirecek hamlelerine hız kesmeden devam ediyor. Dizi ve film piyasasının gelişmesine büyük katkı sağlayacak olan platform, peş peşe Türkiye'nin yıldız oyuncularıyla anlaşmalar yapıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Disney Plus’ın hamlelerinden biri de dünyanın dört bir yanında hayranları olan Can Yaman’la yapılan sözleşmeydi.

Platformun tıpkı Halit Ergenç gibi yetenek ve marka yüzü olan Yaman’ın Ay Yapım’la çekeceği dizinin detayları merak konusuydu.

Kerem Deren’in kaleme aldığı dizinin adının 'El Turco' olduğu ortaya çıktı. Uluç Bayraktar’ın yöneteceği ve temmuz ayında çekimleri başlayacak olan dizide Yaman’a dünyaca ünlü bir yıldız isim eşlik edecek. Herkesi şaşırtacak o isim yakında netleşecek.

