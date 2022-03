Can Yaman'ın babası Güven Yaman gündemde! Genç aşkından bomba iddialar

Diletta Leotta'yla ayrılan Can Yaman ünlü aktris Francesca Chillemi ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündemdeydi. Can Yaman bu iddiayla anılırken babasının sevgilisi olduğunu iddia eden Melisa adındaki genç kadından da ilginç paylaşımlar geldi. Can Yaman ve babası bu paylaşımlardan sonra konuşulmaya başlandı.

Genç kadın Can Yaman'ın babasıyla ayrıldığını söyleyerek "Evdeki eksikleri bile ben alıyordum. Oğlu zengin babası asla değil. Şiddet gördüğüm zamanlar oldu" dedi ve daha fazla zorlarsa başka paylaşımlar yapmakla da tehdit etti.

CAN YAMAN İDDİASI

Hızını alamayan kadın "Yaşlı insanlar çok konuşuyor" diyerek eski aşkını suçladı.

Bununla da kalmadı konu Can Yaman'a geldi. Can Yaman'ı paylaşan kadın yeni aşkının evli olduğunu da söyledi.