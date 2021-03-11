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Can Yaman, İtalya’yı sallamaya devam ediyor! Sandokan dizisi ekibiyle buluştu

11.03.2021 07:44 | Son Güncelleme:
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Can Yaman, İtalya’yı sallamaya devam ediyor! Sandokan dizisi ekibiyle buluştu

Türkiye’den sonra İtalya’yı sallayan Can Yaman, yeni paylaşımlarıyla gündeme oturdu. İtalya’da çekeceği yeni dizi Sandokan için ağır bir eğitimde olan aktör, dizinin ekibiyle buluştu.

Gönül İşleri dizisiyle oyunculuğa merhaba diyen Can Yaman, zaman içinde yer aldığı projelerle hayran kitlesini bir hayli arttırdı. Ünü sınırları aşan Can Yaman’da ciddi bir hayran kitlesi var. Erkenci Kuş dizisinin yurtdışında gösterilmeye başlamasıyla hayran sayısını iki katlayan genç oyuncuya İtalya’dan teklif gelmiş ve kendisi de kabul etmişti.

CAN YAMAN’IN İTALYA DİZİSİ SANDOKAN

Sandokan isimli bir projede oynayacağı bir süre önce ortaya çıkmıştı. Can Yaman, dizi için şu sıralar at binme, kılıç kullanma, savunma sporları gibi konularda kendisini geliştiriyor.

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Sıkı bir şekilde yeni projesine hazırlanmakta olan Yaman, dizinin yapım şirketi Luxvide’in binasında Sandokan dizisi ekibi ile bir araya geldi ve aşağıdaki fotoğrafı da Instagram sayfasından paylaştı.

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Şirketin sahibi ve yönetmen Luca Bernabei’nin de yer aldığı fotoğraf sosyal medyanın gündemine düştü hızla. Bu arada proje ile ilgili detayların da büyük bir titizlikle sürdürüldüğü konuşuluyor.

Sandokan

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Can Yaman
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