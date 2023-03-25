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  4. Can Yaman'la büyük aşk yaşamıştı! İtalyan spor spikeri Diletta Leotta hamile olduğunu duyurdu

Can Yaman'la büyük aşk yaşamıştı! İtalyan spor spikeri Diletta Leotta hamile olduğunu duyurdu

25.03.2023 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Can Yaman ile yaşadığı birliktelik sayesinde Türkiye'de de tanınır hale gelen Diletta Leotta sosyal medya paylaşımları ve cesur tarzı ile adından söz ettiyor. Can Yaman'ın ardından Newcastle United'ın yıldızı Loris Karius ile yeni birlikteliğe yelken açan ünlü spiker hamile olduğunu duyurdu. İkili yayınladıkları ortak videoda, "Yakında üç kişi olacağız." ifadelerini kullandı.

Can Yaman'la büyük aşk yaşamıştı! İtalyan spor spikeri Diletta Leotta hamile olduğunu duyurdu

Bir dönem göğüsleri nedeniyle gündem olan ünlü sunucu ve spor spikeri Diletta Leotta Can Yaman ile yaşadığı birliktelikten sonra gönlünü eski BJK’li kaleci Loris Karius’a kaptırmıştı.

İtalyan sunucu Diletta Leotta, Newcastle United'ın yıldızı Loris Karius ile birlikteliğinden hamile olduğunu sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

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Leotta yayınladığı videoda; "Size bir şey söylememiz gerekiyor. Bunu bilmiyordunuz. Neşeden uçuyoruz. Biz ve karnım. Yakında üç kişi olacağız." ifadelerini kullandı.

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Karius, Türkiye'de oynadığı sırada Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetilmişti.

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29 yaşındaki kaleci Liverpool, Union Berlin ve Mainz gibi takımlarda forma giymişti.

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