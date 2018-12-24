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Can Yaman paylaştı Demet Özdemir'in sevgisi gün yüzüne çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.12.2018 14:13 | Son Güncelleme

Oyuncu Can Yaman sosyal medya hesabından Erkenci Kuş dizisinde birlikte rol aldığı arkadaşı Demet Özdemir'in hayvan sevgisini ortaya koyan bir paylaşımda bulundu.

Dizilerinin setinden yaptığı paylaşımlarla meraklı takipçilerine keyifli kareler ve videolar gönderen Can Yaman bu defa dizideki partneri Demet Özdemir’in bir videosunu paylaştı. Sete verilen arada civardaki sokak köpekleriyle yakından ilgilenen onları seven ve besleyen Demet Özdemir’in videolarını paylaşan Can Yaman, sevenlerinden övgü dolu sözler ve yorumlar aldı. Böylelikle Can Yaman yaptığı bu paylaşımla dizi partneri Demet Özdemir’in köpek sevgisini de gün yüzüne çıkarmış oldu.

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Can Yaman demet özdemir

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