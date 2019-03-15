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Çanakkale Boğazı'nda hareketli dakikalar! Rus denizaltısı geçti

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 15.03.2019 14:39 | Son Güncelleme

Rus donanmasının Karadeniz filosuna ait 'RFS B-265 Krasnodar' isimli denizaltı, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Saat 10.00'da Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giren denizaltıya sahil güvenlik botları eşlik etti.

Çanakkale Boğazı'nda hareketli dakikalar! Rus denizaltısı geçti

Rus donanmasına ait ‘RFS Krasnodar’ adlı denizaltı Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus donanmasının Karadeniz filosuna ait ‘RFS B-265 Krasnodar’ adlı denizaltı, saat 13.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Denizaltı Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

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Boğazdan geçişi sırasında denizaltıya sahil güvenlik botu refakat etti.

Denizaltının boğaz geçişi sırasında güvertesindeki askerler dikkati çekti.

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Anahtar Kelimeler:
rusya denizaltı Çanakkale Boğazı

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