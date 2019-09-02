Mynet Trend

Çanakkale'de Hilal Yavaş arıların saldırısına uğradı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 02.09.2019 14:54 | Son Güncelleme

Çanakkale Ezine'de Hilal Yavaş (17), evine gittiği sırada sokakta arıların saldırısına uğradı. Genç kızın vücudunda yaralar oluştu.

Çanakkale'de Hilal Yavaş arıların saldırısına uğradı

Olay, cumartesi günü Ezine ilçesi Fatih Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hilal Yavaş, evine gittiği sırada yakında bulunan kovanlardaki arıların saldırısına uğradı. Çok sayıda arı tarafından sokulan genç kız, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

61431e147ba43be1f2b4421dd3bcf1a2

OLAYIN ŞOKUNU HALA ATLATAMADI

Tedavisinin ardından taburcu olan ve evinde istirahat eden Hilal Yavaş, olayın şokunu hala üzerinden atamadığını söyledi.

Kaynak: DHA

Çin işkencesi gibi! Damada düğün eziyetiÇin işkencesi gibi! Damada düğün eziyeti
'Merdivenden düştü' denildi! Gerçeği doktorlar ortaya çıkardı'Merdivenden düştü' denildi! Gerçeği doktorlar ortaya çıkardı
Diyarbakır'da dehşet! Kanlar için yere yığıldı Diyarbakır'da dehşet! Kanlar için yere yığıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arı Çanakkale

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den sağanak yağış ve sel uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış ve sel uyarısı

Tecavüz edip öldürmüştü! Cezası belli oldu

Tecavüz edip öldürmüştü! Cezası belli oldu

Arda Turan'dan büyük fedakarlık

Arda Turan'dan büyük fedakarlık

4 yıl sonra buldu, defalarca öptü...

4 yıl sonra buldu, defalarca öptü...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Bir anda önlerine çıktı

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Bir anda önlerine çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Merdivenden düştü' denilen kadının kocası tarafından darp edildiği ortaya çıktı

'Merdivenden düştü' denildi! Gerçeği doktorlar ortaya çıkardı

Diyarbakır'da park yeri dehşeti! Kanlar için yere yığıldı

Diyarbakır'da dehşet! Kanlar için yere yığıldı

İşte Rize'de kaybolan 6 kişilik grubun 40 saat boyunca hayatta kalma mücadelesi

İşte Rize'de kaybolan 6 kişilik grubun hayatta kalma mücadelesi

Avcılar'da alkollü sürücü kuzeninin ölümüne yol açtı

Feci olay! Her iki aile de yıkıldı

Konyaaltı Sahili'nden onlarca plastik şişe ve battaniye çıkartıldı

Battaniye bile çıkarıldı! 'Üzücü bir görüntü var aşağıda'

Çalınan otomobiline 4 yıl sonra kavuştu, sarılıp defalarca öptü

4 yıl sonra buldu, defalarca öptü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.