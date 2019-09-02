Çanakkale'de Hilal Yavaş arıların saldırısına uğradı

Olay, cumartesi günü Ezine ilçesi Fatih Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hilal Yavaş, evine gittiği sırada yakında bulunan kovanlardaki arıların saldırısına uğradı. Çok sayıda arı tarafından sokulan genç kız, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
OLAYIN ŞOKUNU HALA ATLATAMADI
Tedavisinin ardından taburcu olan ve evinde istirahat eden Hilal Yavaş, olayın şokunu hala üzerinden atamadığını söyledi.
Kaynak: DHA
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