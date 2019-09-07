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Çanakkale’de iki tekne çarpıştı: 10 kişi ölümden döndü

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GÜNDEM  | 07.09.2019 19:25 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında trol teknesinin çarpması sonucu batan balıkçı teknesindeki 10 kişi kurtarıldı.

Oltayla balık avlamak için Babakale köyünden açılan grubun bulunduğu balıkçı teknesi "Ersin Kaptan"a, sabaha karşı trol teknesi çarptı.

Balıkçı teknesi, çarpmanın şiddetiyle içinde bulunan 10 kişinin denize düşmesinin ardından sulara gömüldü.

Kendilerine atılan can simitlerine tutunan bu kişilerden 8'i trol teknesinin mürettebatı, 2'si de bölgeye yardım için gelen balıkçı teknesindekiler tarafından kurtarılarak Babakale Limanı'na getirildi. Batan tekne ise trol teknesine bağlanıp limana çekildi.

Tekneden düşenlerden biri, kurtarma sırasında baygınlık geçirmesi nedeniyle limana çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

'5-10 DAKİKA SUYUN İÇİNDE DURDUK'

Batan geminin kaptanı Ersin Savaş, yaptığı açıklamada, çarpmanın etkisiyle teknenin hemen battığını söyledi.

Savaş, "Bir kişiyi de çabalarken gördüm, bir can simidini tekneden can havliyle kopararak o arkadaşa doğru yüzdüm. Onunla beraber can simidine tutunup 5-10 dakika suyun içinde durduk. Bölgedeki bir balıkçı arkadaş bizi teknesine alarak kurtardı çok şükür." dedi. (AA/DHA)


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Anahtar Kelimeler:
çanakkele tekne kazası

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