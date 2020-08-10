Çanakkale'nin meşhur yumurtalı tiken yemeği tarifi! İşin sırrı bu 3 dakikada...

Çanakkale'den çıkarak tüm Türkiye'ye yayılan damak çatlatan yemekler, bölge halkının toprağı işlemesi ile elde ettiği birçok tarım ürününden faydalanılarak yapılıyor. Tiken yemeğinin de yapımında kullanılan şevketibostan bitkisi Akdeniz iklimine sahip ülkelerde yetişen bir ürün. Çanakkale'nin de Akdeniz iklimine sahip olması bu bitkinin üretimi için elverişli bir ortam hazırlıyor. Şevketibostan bitkisinin barındırdığı besin değerleri insan sağlığına da faydalı olduğu için birçok tarifte kullanılıyor. En meşhur tariflerden biri olan yumurtalı tiken yemeği ise fazlasıyla seviliyor. Bu yemek herkesin rahatlıkla mutfağında hazırlayabileceği bir tarife sahip. Ana malzemesi şevketibostan bitkisi olan bu yemeği kısa sürede kendiniz hazırlayabilirsiniz.
ÇANAKKALE'NİN SEVİLEN YUMURTALI TİKEN YEMEĞİ TARİFİ
Oldukça az malzemeye sahip olan yumurtalı tiken yemeğinin hazırlanışı da fazlasıyla kolay.
YUMURTALI TİKEN YEMEĞİNİN HAZIRLANIŞI İÇİN GEREKEN MALZEMELER
Bir kilogram şevketibostan
Üç su bardağı su
Üç tane yumurta
Bir yemek kaşığı domates salçası
Bir yemek kaşığı tuz
Bir çay bardağı ayçiçeği yağı
İki tane soğan
LEZİZ YUMURTALI TİKEN YEMEĞİNİN YAPILIŞ ADIMLARI
Yemeği yapmaya başlarken şevketibostanları iyice yıkayın ve temizleyin.
Yerken ağza gelmemesi için tepe kısımlarını ayırmayı unutmayın.
Tepe kısımlarını ayırdıktan sonra geriye kalan bölümü ince ince doğrayın.
Malzemelerde belirtilen 2 litre suyu bir tencereye koyun ve kaynatın.
Kaynama işlemini yaparken bir yemek kaşığı kadar tuzu suya atın.
Tuzlu su kaynama sıcaklığına gelip fokurdamaya başlayınca içerisine şevketibostanları bırakın.
Kaynayan su içerisindeki şevketibostanları 10 dakika kadar bu şekilde bekletin.
Daha sonra tencereyi dikkatli şekilde ocaktan alın ve şevketibostanları sudan süzün.
Devamında iki tane soğanı ince ince doğrayın.
Doğranmış soğanları ayçiçeği yağı ile birlikte bir tavada pembeleşinceye kadar kızartın.
Pembeleştikten sonra aroma katması için bir yemek kaşığı domates salçasını soğanlara ekleyin.
Bu şekilde ortalama olarak 3 dakika boyunca tavada malzemeleri kavurun.
3 dakika sonunda üç tane yumurtayı tavaya kırın.
Devamında daha önce süzdüğünüz şevketibostanları yumurtayı kırdıktan hemen sonra tavaya alın.
Daha sonra birkaç kez karıştırın ve sonra üç bardak suyu ekleyin.
Suyu da ekledikten sonra sadece kısık ateşte pişirme işlemi kaldı.
Bu işlemi şevketibostanlar suyu tamamen içine çekene kadar devam ettirin.
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