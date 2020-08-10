Çanakkale'nin meşhur yumurtalı tiken yemeği tarifi! İşin sırrı bu 3 dakikada...

Çanakkale'den çıkarak tüm Türkiye'ye yayılan damak çatlatan yemekler, bölge halkının toprağı işlemesi ile elde ettiği birçok tarım ürününden faydalanılarak yapılıyor. Tiken yemeğinin de yapımında kullanılan şevketibostan bitkisi Akdeniz iklimine sahip ülkelerde yetişen bir ürün. Çanakkale'nin de Akdeniz iklimine sahip olması bu bitkinin üretimi için elverişli bir ortam hazırlıyor. Şevketibostan bitkisinin barındırdığı besin değerleri insan sağlığına da faydalı olduğu için birçok tarifte kullanılıyor. En meşhur tariflerden biri olan yumurtalı tiken yemeği ise fazlasıyla seviliyor. Bu yemek herkesin rahatlıkla mutfağında hazırlayabileceği bir tarife sahip. Ana malzemesi şevketibostan bitkisi olan bu yemeği kısa sürede kendiniz hazırlayabilirsiniz.

ÇANAKKALE'NİN SEVİLEN YUMURTALI TİKEN YEMEĞİ TARİFİ

Oldukça az malzemeye sahip olan yumurtalı tiken yemeğinin hazırlanışı da fazlasıyla kolay.

YUMURTALI TİKEN YEMEĞİNİN HAZIRLANIŞI İÇİN GEREKEN MALZEMELER