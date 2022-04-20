YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsası

20.04.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda aşurelik buğdayın kilogramı ortalama 4,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüBuğday (aşurelik)Kg4,75HTSZeytinyağı (ham)Kg39,59HTSPatatesKg0,70MTSYaş üzümKg3,47MTSKeçi sütüLitre5,00MTSSüzme balKg37,19MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" turizmcileri heyecanlandırıyor"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" turizmcileri heyecanlandırıyor
Denizlispor-İstanbulspor maçının ardındanDenizlispor-İstanbulspor maçının ardından
Kayseri'de fırtınada uçan binanın çatısı üzerine düşen adam öldüKayseri'de fırtınada uçan binanın çatısı üzerine düşen adam öldü
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Çanakkale

Çanakkale Namaz Vakitleri 20 Nisan Çarşamba

İmsak
04:51
Sabah
06:23
Öğle
13:18
İkindi
17:03
Akşam
20:04
Yatsı
21:30
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Romantik doğum günü kaçamağı planı Putin’den veto yedi!

Romantik doğum günü kaçamağı planı Putin’den veto yedi!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Dükkanın önüne oturup saatlerce mastürbasyon yaptı

Dükkanın önüne oturup saatlerce mastürbasyon yaptı

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.