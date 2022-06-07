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Çanakkale Ticaret Borsası

07.06.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda luna pirincin kilogramı ortalama 10,13 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüPirinç (luna)Kg10,13HTSBuğday (kırık)Kg2,25HTSİnek sütüKg6,49MTSKoyun sütüKg8,50MTSKeçi sütüKg6,00MTSZeytinyağı (sızma)Litre56,00MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Ekonomi Çanakkale

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