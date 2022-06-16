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Çanakkale Ticaret Borsası

16.06.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüArpa (yemlik)Kg6,60HTSZeytinyağı (sızma) Kg56,90MTSKeçi sütüLitre6,92MTSDüve Kg105,00MTSSığırKg110,00MTSKuzuAdet1.873,16MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Ekonomi Çanakkale

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