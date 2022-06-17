YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsası

17.06.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında sızma zeytinyağının kilogramı ortalama 49,72 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüZeytinyağı (sızma)Kg49,72HTSİnek sütüLitre6,62MTSKoyun sütüLitre10,00MTSKeçi sütüLitre8,00MTSKuru soğanKg0,64MTSPatatesKg1,22MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP'li Erkek'ten, Çan Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin açıklama:CHP'li Erkek'ten, Çan Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin açıklama:
Cerrahpaşa'dan "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına ilişkin açıklama:Cerrahpaşa'dan "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına ilişkin açıklama:
Kastamonu'da otomobilin çarptığı öğrenci ağır yaralandıKastamonu'da otomobilin çarptığı öğrenci ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Çanakkale

Çanakkale Namaz Vakitleri 17 Haziran Cuma

İmsak
03:41
Sabah
05:38
Öğle
13:20
İkindi
17:18
Akşam
20:53
Yatsı
22:41
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Herkes inatla bu hatayı yapıyor: Dişlerinizi kaybedeceksiniz!

Herkes inatla bu hatayı yapıyor: Dişlerinizi kaybedeceksiniz!

Öğrencilerini soyup üstsüz poz verdirdi! “Her şey sanat için”

Öğrencilerini soyup üstsüz poz verdirdi! “Her şey sanat için”

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

8 kişinin dişlerine ulaşıldı! Sır perdesi aralandı

8 kişinin dişlerine ulaşıldı! Sır perdesi aralandı

Uzun saçları olay oldu! "Hemen kestir"

Uzun saçları olay oldu! "Hemen kestir"

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.