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Çanakkale Ticaret Borsası

20.06.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüArpa (yemlik)Kg6,35HTSPirinç (luna)Kg9,93HTSZeytinKg15,07MTSZeytinyağı (ham)Kg34,98MTSZeytinyağı (sızma)Kg53,35MTSİnek sütüLitre6,47MTSKoyun sütüLitre8,87MTSKeçi sütüLitre6,74MTSPatatesKg1,22MTSSoğanKg0,67MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Ekonomi Çanakkale

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