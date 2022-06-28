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Çanakkale Ticaret Borsası

28.06.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,03 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüArpa (yemlik)Kg6,03HTSZeytinKg25,00MTSZeytinyağı (yemeklik)Kg50,00HTSZeytinyağı (ham)Kg31,13MTSZeytinyağı (sızma)Kg47,65MTSGümüş balığıKg17,50MTSÇilekKg12,86MTSKeçi sütüLitre7,77MTSKoyun sütüLitre9,62MTSİnek sütüLitre6,45MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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