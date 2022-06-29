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Çanakkale Ticaret Borsası

29.06.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında aşurelik buğdayın kilogramı ortalama 10,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüBuğday (aşurelik)Kg10,50HTSBuğday (kırık)Kg6,20HTSYumurtaAdet1,88HTSZeytinyağı (yemeklik)Kg53,66HTSZeytinyağı (ham)Kg44,78MTSZeytinyağı (sızma)Kg58,28MTSAyvaKg3,50MTSÇilekKg15,00MTSKeçi sütüLitre7,19MTSKoyun sütüLitre9,38MTSİnek sütüLitre6,58MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Ekonomi Çanakkale

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