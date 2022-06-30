YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsası

30.06.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüArpa (yemlik)Kg5,90HTSSoğanKg1,40MTSPatatesKg2,04MTSZeytinyağı (yemeklik)Kg40,00MTSZeytinyağı (ham)Kg41,71MTSZeytinyağı (sızma)Kg56,00MTSErikKg13,10MTSMuzKg16,82MTSŞeftaliKg9,91MTSKirazKg17,33MTSDomatesKg8,05MTSBaklaKg14,00MTSKeçi sütüLitre6,70MTSKoyun sütüLitre9,01MTSİnek sütüLitre6,47MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çanakkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandıÇanakkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Karabük'te selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendiKarabük'te selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendi
Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları sürüyorKastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Çanakkale

Çanakkale Namaz Vakitleri 30 Haziran Perşembe

İmsak
03:45
Sabah
05:41
Öğle
13:23
İkindi
17:21
Akşam
20:55
Yatsı
22:42
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Kahve dükkanının önünde kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı!

Kahve dükkanının önünde kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı!

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

8 gündür kayıptı, aramadıkları yer kalmadı! İnilti duyunca...

8 gündür kayıptı, aramadıkları yer kalmadı! İnilti duyunca...

Bunu hep yapıyor! Üstünü çıkarttı, dergiyle göğüslerini örttü

Bunu hep yapıyor! Üstünü çıkarttı, dergiyle göğüslerini örttü

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.