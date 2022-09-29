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Çanakkale Ticaret Borsası

29.09.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,72 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüArpa (yemlik)Kg5,72MTSBuğday (yemlik kırmızı)Kg6,00MTSBiber (kırmızı)Kg8,00MTSZeytinyağı (ham)Kg38,00MTSZeytinyağı (sızma)Kg63,62MTSAyçiçeği (yağlık)Kg13,38MTSİnek sütüLitre7,35MTSKoyun sütüLitre9,99MTSKeçi sütüLitre7,99MTSŞeftaliKg4,11MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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Ekonomi Çanakkale

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