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Çanakkale Zaferi’nin 110. yılında bayrak ve atlarla kampüste zafer turu attılar

18.03.2025 08:38
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Erzurum Atatürk Üniversitesi Manej Alanı ve Atçılık Koordinatörlüğü bünyesindeki öğrenciler, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında anlam dolu bir etkinlik düzenledi. Kampüste büyük bir Türk bayrağını taşıyan atlı öğrenciler, karla kaplı arazide zafer turu atarak tarihî anları yaşattı. Etkinlik, gün batımında dronla çekilen muazzam görüntülerle izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Çanakkale Zaferi’nin 110. yılında bayrak ve atlarla kampüste zafer turu attılar

Erzurum Atatürk Üniversitesi Manej Alanı ve Atçılık Koordinatörlüğü öğrencileri, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle kampüste anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

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TÜRK BAYRAĞINI DÖRT BİR TARAFINDAN TUTTULAR

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle düzenlenen etkinlik kapsamında, büyük bir Türk bayrağını dört bir tarafından tutarak karla kaplı kampüs arazisinde ilerleyen atlıların, gün batımında dronla çekilen görüntüleri izleyenlerin ilgisini çekti.

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Kırmızı-beyaz renklerin hakim olduğu program, hem duygulandırdı hem de heyecanlandırdı.

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'Zafer Haftası' etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen bu özel anmada, Atatürk Üniversitesi Ata Manej Alanı ve Atçılık Koordinatörlüğü'ndeki öğrenciler, geleneksel atçılık kültürünü de yansıtan gösteri sundu.

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Ders işledikleri atlara binip kampüs içinde ellerinde Türk bayrağıyla dolaşan öğrenciler, zaman zaman dört nala ilerleyip bayrağı da dalgalandırdı.

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"ŞEHİTLERİMİZİ ANMAK İÇİN BAYRAKLI VE ATLI BİR TUR DÜZENLEDİK"

Öğrencilerden Kübra Ateş, etkinlikle ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:"Şehitlerimizi anmak için bayraklı ve atlı bir tur düzenledik. Çok anlamlı bir etkinlik oldu ve ortaya muhteşem görüntüler çıktı. Bu etkinlik hem bizim için hem de izleyenler için unutulmaz bir deneyimdi. Kar ve güneşin buluştuğu gün batımında gerçekleştirilen bu özel etkinlik, Çanakkale ruhunun yaşatılmasına ve vatan sevgisinin gençler tarafından güçlü bir şekilde hissedilmesine katkı sundu" dedi.

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(DHA)
Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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