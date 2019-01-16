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Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama: Kilo alacacağım diye yağ yemiyorsunuz, yağ kilo aldırmaz

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
SAĞLIK  | 16.01.2019 16:34 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Canan Karatay, BloombergHT ekranlarında yayınlanan Aslı Şafak'la İşin Aslı programında yine gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. "Kilo alacacağım diye yağ yemiyorsunuz. Yağ kilo aldırmaz. Senelerce sağlıklı yağ yasaklandı" diyen Karatay, katıldığı programda okul kantinlerinin de kaldırılması gerektiğini söyledi.

Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama: Kilo alacacağım diye yağ yemiyorsunuz, yağ kilo aldırmaz

Tereyağın protein açısından çok önemli olduğunu belirten Karatay, "Tereyağı ve protein mutlaka vücuda girecek, yumurta vücuda girecek ki uzaktan kumandayla sizi kontrol edemesinler. Ülkemizde D vitamini, iyot çok düşük, düşük olanların takviye alması lazım. Kilo alacacağım diye yağ yemiyorsunuz. Yağ kilo aldırmaz. Senelerce sağlıklı yağ yasaklandı. Gözleri görmesin diye. 30 yaşındaki çocuklar kısır... Zayıf olmak sağlıklı olmak değildir. En doğalını yiyin" diye konuştu.

BloombergHT ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Aslı Şafak'la İşin Aslı programına Prof. Dr. Canan Karatay konuk oldu.

Şafak'ın "Burçlarla ilgilenir misiniz? Burcunuz ne?" sorusuna Karatay, "Burçları okurum, burcum Balık" cevabını verdi.

Şafak'ın "Kolajenlerle ilgili ne söylersiniz hocam, bunlar yararlı mı" sorusuna Karatay şu yanıtı verdi:
"Hiçbiri yararlı değil. Esas kolajeni yumurtadan, kemik suyundan alacaksınız. Bol bol için. Hepsi endüstrinin yaptığı, hanımların zayıf yönlerini kullanmak için yapılan işler. Kolajen dediğin bir proteindir. Yaşlanınca azalır. Sağlıklı beslenirseniz bir şey olmaz. Balonla şişirilmiş gibi dolaşamazsınız. Maalesef en genç kızlara bunu yapıyorlar. Kanmasınlar. Bütün bunlar neden? İnsanları robotlaştırıyorlar. Önce beyni bozuyorlar. Tereyağı ve protein mutlaka vücuda girecek, yumurta vücuda girecek ki uzaktan kumandayla sizi kontrol edemesinler. Ülkemizde D vitamini, iyot çok düşük, düşük olanların takviye alması lazım. Kilo alacacağım diye yağ yemiyorsunuz. Yağ kilo aldırmaz. Senelerce sağlıklı yağ yasaklandı. Gözleri görmesin diye. 30 yaşındaki çocuklar kısır... Zayıf olmak sağlıklı olmak değildir. En doğalını yiyin."

'OKULLARDAKİ KANTİNLER KALDIRILSIN'

Okul kantinlerinin kaldırılması gerektiğini söyleyen Karatay şunları kaydetti:

"Anneler babalar çok uyanık olsun. Okullar da çok uyanık olsun. Yavaş yavaş okullardaki kantinlerde sağlıklı gıdalar bulundurulmaya başlandı. Şekerli, gazlı içecekler çok tehlikeli olduğu için kantinlerde bu yapılmıyor. Ben okullardan kantinlerin kaldırılmasını öneriyorum. Kantinler kâr için oradalar, çocukların sağlığını düşündüğü için değil. Sabah kahvaltısını okul hazırlayabilir en sağlıklı gıdalarla. Yumurtayla, terayağıyla cin gibi çocuklar olur. Ama çocukların cin gibi olmasını da öğretmenler istemiyor. Çünkü kontrol edemiyorlar.
Hiperaktivite yapan çocukları bu yapay şekerler. Konsantrasyon bozukluğu yapan bu şekerler. Yaramaz çocuk olmaz. Çocuklar zaten yaramaz olmak, hareketli olmak mecburiyetinde. Bugün 12 yaşındaki çocuklara antidepresan veriliyor. Çünkü öğretmenler 'Bu çocuk çok yaramaz' diyor, aileler de çocukları psikiyatriste götürüyor, onlar da antidepresan veriyor. Çocuklara ne verirsen çocuklar odur. Çocuklara elma şekeri verirseniz çocuklar hiperaktif olur."

KOLAJEN NEDİR?

Kolajen, hayvanların et, deri, kemik, tendon gibi kısımlarından elde edilebilen bir çeşit proteindir. Hidroliz adı verilen bir işlem ile üretilen, tüketilebilir türüne de "jelatin" denir. Kolajen ve onun türevlerinin hücre yenilemede etkili olduğu biliniyor. Kolajeni bu kadar etkili ve özel yapan şey, yapısındaki amino asitler: Glisin, lisin ve prolin, hücre gelişiminde oldukça önemli olan amino asitlerdir.

Uzmanlar, kolajenin vücut için iyi bir besin desteği olduğunu söylüyor. Eklem sağlığı, doku elastikiyeti ve genel anlamda uzun ömürlü bir hayat için kolajen önemli. İnsan vücudu kolajeni doğal olarak üretiyor, ancak yaşlandıkça süreç yavaşlıyor. Bu nedenle kolajen takviyesine ihtiyaç duyulabiliyor.


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