Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama: Kilo alacacağım diye yağ yemiyorsunuz, yağ kilo aldırmaz

Tereyağın protein açısından çok önemli olduğunu belirten Karatay, "Tereyağı ve protein mutlaka vücuda girecek, yumurta vücuda girecek ki uzaktan kumandayla sizi kontrol edemesinler. Ülkemizde D vitamini, iyot çok düşük, düşük olanların takviye alması lazım. Kilo alacacağım diye yağ yemiyorsunuz. Yağ kilo aldırmaz. Senelerce sağlıklı yağ yasaklandı. Gözleri görmesin diye. 30 yaşındaki çocuklar kısır... Zayıf olmak sağlıklı olmak değildir. En doğalını yiyin" diye konuştu.

BloombergHT ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Aslı Şafak'la İşin Aslı programına Prof. Dr. Canan Karatay konuk oldu.

Şafak'ın "Burçlarla ilgilenir misiniz? Burcunuz ne?" sorusuna Karatay, "Burçları okurum, burcum Balık" cevabını verdi.

Şafak'ın "Kolajenlerle ilgili ne söylersiniz hocam, bunlar yararlı mı" sorusuna Karatay şu yanıtı verdi:

"Hiçbiri yararlı değil. Esas kolajeni yumurtadan, kemik suyundan alacaksınız. Bol bol için. Hepsi endüstrinin yaptığı, hanımların zayıf yönlerini kullanmak için yapılan işler. Kolajen dediğin bir proteindir. Yaşlanınca azalır. Sağlıklı beslenirseniz bir şey olmaz. Balonla şişirilmiş gibi dolaşamazsınız. Maalesef en genç kızlara bunu yapıyorlar. Kanmasınlar. Bütün bunlar neden? İnsanları robotlaştırıyorlar. Önce beyni bozuyorlar. Tereyağı ve protein mutlaka vücuda girecek, yumurta vücuda girecek ki uzaktan kumandayla sizi kontrol edemesinler. Ülkemizde D vitamini, iyot çok düşük, düşük olanların takviye alması lazım. Kilo alacacağım diye yağ yemiyorsunuz. Yağ kilo aldırmaz. Senelerce sağlıklı yağ yasaklandı. Gözleri görmesin diye. 30 yaşındaki çocuklar kısır... Zayıf olmak sağlıklı olmak değildir. En doğalını yiyin."