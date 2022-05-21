Canan Karatay’ın tarif defterinden: Çok faydalı Tirit tarifi

Kahvaltı sofrasını hem lezzetli hem de faydalı bir tarifle şenlendirmek ister misiniz? Prof. Dr. Canan Karatay’ın önerdiği mükemmel tirit tarifi favoriniz olacak. Kahvaltıda hep aynı tariften sıkılanlar için mükemmel tirit tarifi...

Kaya tuzu içeren yumurtalı kahvaltılık tarifinde maydanoz, dereotu ve soğan gibi faydalı sebzelerde bulunuyor. İşte Karatay Mutfağı'ndan yumurtalı tirit tarifi ve malzemeleri...

YUMURTALI TİRİT TARİFİ

500 gram kıyma

1 demet yeşil soğan

1 demet maydanoz

Yarım demet dereotu

4 adet sivribiber

4 adet yumurta

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı tereyağı

Kristal kaya tuzu, karabiber, kırmızıbiber, kimyon

1 su bardağı su

YUMURTALI TİRİT YAPILIŞI

Canan Karatay'ın nefis kahvaltılık tarifi için önce yeşil soğanları temizleyin, yıkayın ve ince ince doğrayın. Maydanoz ve dereotunu da yıkayıp ince ince doğrayın. Biberleri yıkayın, temizleyin ve küçük küçük doğrayın.

Tereyağını yayvan bir tencereye koyun, kısık ateşte eritin. Üzerine kıyma, salça, tuz, karabiber, pul biber ve kimyonu koyup karıştırın ve rengi değişene kadar kısık ateşte 5-10 dakika pişirin.

Daha sonra doğradığınız yeşil soğan, maydanoz, dereotu ve biberi kıymanın üzerine ilave edin. Suyu da koyun ve tencerenin kapağını kapatıp yine kısık ateşte pişirin.(Kıyma pişip sebzeler hafif yumuşayana kadar.)

Ardından tencerede yumurtalar için küçük havuzlar açıp, içlerine yumurtaları kırın. Tencerenin kapağını tekrar kapatın.

Kısık ateşte yumurtaların akları beyazlaşıncaya kadar pişirin, ocaktan alın ve servis yapın.

Afiyet olsun!



