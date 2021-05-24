Candaş Tolga Işık, Sörloth'un yeni takımını açıkladı

Alexander Sörloth transferinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sezon başında Leipzig'e 20 milyon euro bedelle transfer olan Norveçli golcü, Bundesliga'da hayal kırıklığı yarattı.Leipzig'de bu sezon toplamda 37 maça çıkan Norveçli golcü bu maçlarda 6 gol atıp 3 asist yaptı. Nagelsmann'ı Bayern Münih'e gönderen ve teknik direktör olarak Jesse Marsch'ı göreve getiren Leipzig'de Sörloth'un geleceği merak ediliyor.

KİRALIK OLARAK AYRILABİLİR

Leipzig yönetiminin Norveçli yıldızı kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı ifade edildi. Sörloth kiralık olarak başka bir takıma transfer olmaya yeşil ışık yaktı.

BOMBA İDDİA ORTAYA ATILDI

Aboubakar ile henüz anlaşma sağlayamayan Beşiktaş'ın yanı sıra forvet transferi arayışında olan Fenerbahçe'nin peşinde olduğu yıldız forvetin geleceği ile ilgili bomba iddia ortaya atıldı.

CANDAŞ TOLGA IŞIK AÇIKLADI

Candaş Tolga Işık, Haber Global'de yayınlanan "Kontra" programında 25 yaşındaki golcü ile ilgili aldığı duyumu aktardı. Işık, Leipzig Teknik Direktörü Nagelsmann'ın yeni sezonda Bayern Münih'i çalıştıracağını hatırlatarak, "Sörloth yeni hocasıyla (Jesse Marsch) bir görüşme yapacakmış. Geçen sene istediği süreyi alamamış. Bu sene yine forma giyemeyecekse ayrılacakmış.Eğer Leipzig'de kalmayacaksa görünen o ki yüzde 90 Beşiktaş'a gelecek. Bu arada Sörloth'la Fenerbahçe de görüşüyormuş. Bu bilgiyi de aldım.Ama oyuncunun Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek Beşiktaş'a gelme ihtimalinin daha yüksek olduğunu söylüyorlar" ifadelerini kullandı.



