SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Candaş Tolga Işık, Sörloth'un yeni takımını açıkladı

Candaş Tolga Işık, Sörloth'un yeni takımını açıkladı

24.05.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de fırtınalar estiren ve yaz transfer döneminde 20 milyon euro bedelle Red Bull Leipzig'in yolunu tutan Sörloth ile ilgili bomba iddia ortaya atıldı. Canlı yayında Bundesliga'da beklenen patlamayı gerçekleştiremeyen ve Leipzig'in yollarını ayırmayı planladığı Norveçli golcünün yeni takımını açıkladı. İşte detaylar...

Candaş Tolga Işık, Sörloth'un yeni takımını açıkladı

Alexander Sörloth transferinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sezon başında Leipzig'e 20 milyon euro bedelle transfer olan Norveçli golcü, Bundesliga'da hayal kırıklığı yarattı.Leipzig'de bu sezon toplamda 37 maça çıkan Norveçli golcü bu maçlarda 6 gol atıp 3 asist yaptı. Nagelsmann'ı Bayern Münih'e gönderen ve teknik direktör olarak Jesse Marsch'ı göreve getiren Leipzig'de Sörloth'un geleceği merak ediliyor.

KİRALIK OLARAK AYRILABİLİR

Leipzig yönetiminin Norveçli yıldızı kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı ifade edildi. Sörloth kiralık olarak başka bir takıma transfer olmaya yeşil ışık yaktı.

BOMBA İDDİA ORTAYA ATILDI

Aboubakar ile henüz anlaşma sağlayamayan Beşiktaş'ın yanı sıra forvet transferi arayışında olan Fenerbahçe'nin peşinde olduğu yıldız forvetin geleceği ile ilgili bomba iddia ortaya atıldı.

CANDAŞ TOLGA IŞIK AÇIKLADI

Candaş Tolga Işık, Haber Global'de yayınlanan "Kontra" programında 25 yaşındaki golcü ile ilgili aldığı duyumu aktardı. Işık, Leipzig Teknik Direktörü Nagelsmann'ın yeni sezonda Bayern Münih'i çalıştıracağını hatırlatarak, "Sörloth yeni hocasıyla (Jesse Marsch) bir görüşme yapacakmış. Geçen sene istediği süreyi alamamış. Bu sene yine forma giyemeyecekse ayrılacakmış.Eğer Leipzig'de kalmayacaksa görünen o ki yüzde 90 Beşiktaş'a gelecek. Bu arada Sörloth'la Fenerbahçe de görüşüyormuş. Bu bilgiyi de aldım.Ama oyuncunun Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek Beşiktaş'a gelme ihtimalinin daha yüksek olduğunu söylüyorlar" ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER O iddialara bu pozla yanıt verdi! O iddialara bu pozla yanıt verdi!
Beşiktaş'ta ayrılık! Eski takımına geri dönüyorBeşiktaş'ta ayrılık! Eski takımına geri dönüyor
Formula 1'de sıradaki durak MonacoFormula 1'de sıradaki durak Monaco
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Savcı Sayan: Erdoğan giderse Suriye olacağız

Savcı Sayan: Erdoğan giderse Suriye olacağız

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama!

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama!

Sezon bitti Sergen o ismi istedi

Sezon bitti Sergen o ismi istedi

Arda Turan ile olmaz

Arda Turan ile olmaz

Milli yıldız takımından ayrıldığını açıkladı

Milli yıldız takımından ayrıldığını açıkladı

İşte Terim'in yönetime sunduğu transfer raporu

İşte Terim'in yönetime sunduğu transfer raporu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Galatasaray alamadı, Fenerbahçe transferi bitiriyor

Galatasaray alamadı, Fenerbahçe transferi bitiriyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Mustafa Cengiz: Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmüyorum

Mustafa Cengiz: Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmüyorum

Atletico Madrid, F.Bahçeli Berke Özer'e talip oldu

Atletico Madrid, F.Bahçeli Berke Özer'e talip oldu

Galatasaray'dan sezonun ilk transfer

Galatasaray'dan sezonun ilk transfer

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.