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Caner Çalışır’ın mezarı başında Cemal Can’a büyük sitem!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2020 10:06 | Son Güncelleme

2020 Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışma programı için Dominik Cumhuriyetine giden Cemal Can Canseven yaklaşık 4-5 ay boyunca ailesi ve arkadaşlarıyla iletişim kuramadı. Yarışmanın sonlarına gelindiğinde Cemal Can’ın yakın arkadaşı Caner Çalışır’ın vefat haberi yayıldı. 10 Haziran 2020 tarihinde vefat eden internet fenomeni Caner Çalışır’ın ölüm haberini yarışma bitiminde öğrenen Cemal Can olumsuz eleştirilere maruz kalmaktan kurtulamadı.

Caner Çalışır’ın mezarı başında Cemal Can’a büyük sitem!

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can, yarışmanın sona ermesinin ardından hızlı bir şekilde normal hayatına döndü. Ailesiyle zaman geçiren Cemal Can, yakın dostu Danla Bilic ile Çeşme-Bodrum arasında tatil planı yapmayı da es geçmedi. Cemal Can’ın eğlenceli tatil görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşmasından sonra sosyal medya çalkalandı. Sosyal medya kullanıcıları Caner Çalışır’ın vefatı konusunda Cemal Can’ın yeterli sağduyu göstermemesi konusunda eleştirdi.

EN SERT TEPKİ ARKADAŞLARINDAN GELDİ

Magazin kulislerinde Cemal Can’ın yakın dostu Caner’in vefatını yarışmanın finalinden 3 gün sonra öğrendiği ve anında mezarına gittiği konuşuluyor. Vefat haberinden sonra Cemal Can’ın büyük bir üzüntü yaşadığı ve 4 gün boyunca evinde çıkmadığı da iddia ediliyor.

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Ancak sosyal medyadan gelen olumsuz eleştirilere bir yenisi de Cemal Can ve Caner Çalışır’ın ortak arkadaşları Cemile Kaya’dan geldi.

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Kurban Bayramı'nda Caner’in mezarını ziyaret eden Cemile Kaya bu anları sosyal medya hesabından “Bayramlaştım geldim arkadaşımla. Mekanı, mekanın cennet olsun” notunu ekleyerek paylaştı.

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İnternet fenomeni Cemile Kaya paylaştığı fotoğrafa başta Cemal Can olmak üzere tüm arkadaşlarına sitem etti. Kaya, “Kimsesiz değil diyorlar ama kimsesiz gibi bir şeydi. Kimse uğramamış. Vefasız arkadaşların var Caner’im. Allah rahmet eylesin” cümlelerini yazdı.

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Mezarlık ziyaretinde Caner’e Cemal Can’ı şikayet ettiğini belirten Kaya, “Caner’e şikayete gittim. Cemal Can’ı bile şikayet ettim. Ona yalan konuştuğunu söyledim. ‘Seni sevmemiş’ dedim. Diğerlerini de şikayet ettim. O da beni dinledi. Bayramlaştık. İsteseydi mezar satın alabilir de. Bir de o beni üzdü her neyse çok üzgünüm moralim bozuk bye” ifadelerini kullandı.

CANER ÇALIŞIR KİMDİR?

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1989 yılında İstanbul’da doğan Caner Çalışır, Berna Arıcı ile çektiği videolar ile popülerliğe kavuştu. “Ablan Star Bebeğim” sözü ise Çalışır’a internet fenomenliği ünvanını getirdi. Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu olan Çalışır, Vine videolarıyla ünlenmeye başladı. Hakan Kakız ile birlikte çektiği videolarla Caner Çalışır sosyal medyada da konuşulan isimlerden birine dönüştü.

Kerimcan Durmaz ile yakın arkadaş olan Caner Çalışır sosyal medya fenomenliğinin yanında DJ’lik yapıyordu. O Hayat Benim ve Kiraz Mevsimi gibi dizilerde rol alan Caner Çalışır, sosyal medyanın sonrasında televizyon ekranında da boy gösterdi. Enis Arıkan’ın sunumuyla ekrana gelen “Benimle Söyle” yarışma programında jüri üyeliği yapan Caner Çalışır çok sayıda radyo programına katıldı.

2016 yılında çoklu organ yetmezliği sorunuyla hastanede tedavi gören Caner Çalışır, 10 Haziran 2020 tarihinde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

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