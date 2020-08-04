Caner Çalışır’ın mezarı başında Cemal Can’a büyük sitem!

Ancak sosyal medyadan gelen olumsuz eleştirilere bir yenisi de Cemal Can ve Caner Çalışır’ın ortak arkadaşları Cemile Kaya’dan geldi.

Magazin kulislerinde Cemal Can’ın yakın dostu Caner’in vefatını yarışmanın finalinden 3 gün sonra öğrendiği ve anında mezarına gittiği konuşuluyor. Vefat haberinden sonra Cemal Can’ın büyük bir üzüntü yaşadığı ve 4 gün boyunca evinde çıkmadığı da iddia ediliyor.

İnternet fenomeni Cemile Kaya paylaştığı fotoğrafa başta Cemal Can olmak üzere tüm arkadaşlarına sitem etti. Kaya, “Kimsesiz değil diyorlar ama kimsesiz gibi bir şeydi. Kimse uğramamış. Vefasız arkadaşların var Caner’im. Allah rahmet eylesin” cümlelerini yazdı.

Mezarlık ziyaretinde Caner’e Cemal Can’ı şikayet ettiğini belirten Kaya, “Caner’e şikayete gittim. Cemal Can’ı bile şikayet ettim. Ona yalan konuştuğunu söyledim. ‘Seni sevmemiş’ dedim. Diğerlerini de şikayet ettim. O da beni dinledi. Bayramlaştık. İsteseydi mezar satın alabilir de. Bir de o beni üzdü her neyse çok üzgünüm moralim bozuk bye” ifadelerini kullandı.

CANER ÇALIŞIR KİMDİR?

1989 yılında İstanbul’da doğan Caner Çalışır, Berna Arıcı ile çektiği videolar ile popülerliğe kavuştu. “Ablan Star Bebeğim” sözü ise Çalışır’a internet fenomenliği ünvanını getirdi. Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu olan Çalışır, Vine videolarıyla ünlenmeye başladı. Hakan Kakız ile birlikte çektiği videolarla Caner Çalışır sosyal medyada da konuşulan isimlerden birine dönüştü.