Caner Cindoruk Ömer Çelik'in sözlerine tepki gösterdi! "Neyi not ediyorsunuz hemşehrim?"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaşanan büyük felaketten sonra yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.

Ömer Çelik, geçen gün partisinin genel merkezinde yaptığı konuşmada deprem bölgesindeki eksiklikleri dile getirip eleştirenlere dair “Her ne kadar siyaset yapılmasın diyerekten o bölgeye gidenler neredeyse miting yaparcasına benzer kalıpta sözlerle bir şekilde, bir yıkım siyaseti gerçekleştirseler de bunların hepsine cevap vereceğimiz bir zaman var. Bunları not ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

"BENİ DE NOT EDİN!"

Sadakatsiz'in Volkan'ın Caner Cindoruk bu sözlere isyan etti. Ünlü oyuncu "Neyi not ediyorsunuz hemşehrim?" diyerek sözlerinin devamında şunları söyledi:

"İnsanların acısını görmezden geliyorsunuz, öfkelerine öfkeyle, parmak sallayarak, hakaretler ederek karşılık veriyorsunuz? Yazıklar olsun size hemşehrim! Beni de not edin…"

