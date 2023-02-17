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Konut fiyatlarındaki artışı görünce çileden çıktı! Berfu Yenenler isyan etti: 1 odalı eve 50 bin TL kira mı?

17.02.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem sonrasında fırsatçıların ortaya çıkması son günlerde gündemde. Aynı zamanda konut fiyatlarındaki artış da son günlerin konuşulan konuları arasında Berfu Yenenler konut fiyatlarındaki artışı görünce çileden çıktı ve isyan etti.

Konut fiyatlarındaki artışı görünce çileden çıktı! Berfu Yenenler isyan etti: 1 odalı eve 50 bin TL kira mı?

Afet bölgesindeki çocuklar için yardım toplayan Berfu ve Eser Yenenler İstanbul depremine dair uyarılardan korkarak evlerine test yaptırmaya karar vermişti. Şehir merkezinden uzakta müstakil evde oturan çiftten Berfu Yenenler gördüğü bir haberle çileden çıktı.

"Türkiye'de konut fiyatları aralık ayında yüzde 167.8 arttı" haberini gören Berfu Yenenler isyan etti.

Ekran Alıntısı

Berfu Yenenler sosyal medyada bu haberi paylaşarak "Bunu nasıl kimse denetlemez durduramaz bir şey yapamaz 1 odalı eve 50 bin TL kira mı vereceğiz ne yapacağız? Mesela ne istiyorsunuz artık ben anlamadım ya da kümesleri ev diye 10.000.000'a satmak normal mi oldu artık?" diyerek kızdı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Berfu Yenenler Eser Yenenler amanda

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