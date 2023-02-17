Konut fiyatlarındaki artışı görünce çileden çıktı! Berfu Yenenler isyan etti: 1 odalı eve 50 bin TL kira mı?

Afet bölgesindeki çocuklar için yardım toplayan Berfu ve Eser Yenenler İstanbul depremine dair uyarılardan korkarak evlerine test yaptırmaya karar vermişti. Şehir merkezinden uzakta müstakil evde oturan çiftten Berfu Yenenler gördüğü bir haberle çileden çıktı.

"Türkiye'de konut fiyatları aralık ayında yüzde 167.8 arttı" haberini gören Berfu Yenenler isyan etti.

Berfu Yenenler sosyal medyada bu haberi paylaşarak "Bunu nasıl kimse denetlemez durduramaz bir şey yapamaz 1 odalı eve 50 bin TL kira mı vereceğiz ne yapacağız? Mesela ne istiyorsunuz artık ben anlamadım ya da kümesleri ev diye 10.000.000'a satmak normal mi oldu artık?" diyerek kızdı.