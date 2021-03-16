Caner Cindoruk'un ünü Türkiye'yi aştı! Arjantin'de canlı yayına katıldı

ol aldığı diziler yurt dışında da büyük ilgi gören oyuncu Caner Cindoruk, Arjantin’de yayınlanan 'Corta Por Lozano’ adlı programın canlı yayınına konuk oldu.

"Yayınlanan dizilerinizin bu kadar ses getirmesini bekliyor muydunuz? Arjantin’de diziniz yayınlandığında hayat duruyor" sorusuna Cindoruk, "Aslında bu kadar ilgi olacağını düşünmemiştim ama inanılmaz mesajlar alıyoruz” dedi.

"ARJANTİN'E GELECEĞİM"

"Arjantin’e gelmek ister misiniz?" sorusuna oyuncu, "Daha önce gelmedim ancak çok istiyorum. Özellikle futbol konusunda Arjantin’i takipteyim. Arjantin bana otantik gelen ülkelerin başında geliyor. Pandemiden sonra kesinlikle gelmek istiyorum” diye konuştu.

İSPANYA'DA DA ÇOK SEVİLİYOR

İspanya’da da büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve George Clooney ile karşılaştırılan oyuncu, birkaç ay önce İspanya’nın EL Espanol gazetesine röportaj vermişti.

İspanya’da George Clooney ile karşılaştırılan ve bu konu hakkındaki düşünceleri sorulan Cindoruk, "George Clooney çok sevdiğim, çok önemli bir oyuncu. Ona benzetilmek tabi ki güzel bir duygu” şeklinde konuşmuştu.