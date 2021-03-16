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Caner Cindoruk'un ünü Türkiye'yi aştı! Arjantin'de canlı yayına katıldı

16.03.2021 09:44 | Son Güncelleme:
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Caner Cindoruk'un ünü Türkiye'yi aştı! Arjantin'de canlı yayına katıldı

Şimdilerde Kanal D'de yayınlanan 'Sadakatsiz'de rol alan Caner Cindoruk, Güney Amerika’da yayınlanan dizilerinden dolayı yurt dışında da büyük hayran kitlesine sahip. Yakışıklı oyuncu, son olarak Arjantin’in en çok izlenen programlarından birinin canlı yayınında hakkında merak edilenleri yanıtladı.

ol aldığı diziler yurt dışında da büyük ilgi gören oyuncu Caner Cindoruk, Arjantin’de yayınlanan 'Corta Por Lozano’ adlı programın canlı yayınına konuk oldu.

"Yayınlanan dizilerinizin bu kadar ses getirmesini bekliyor muydunuz? Arjantin’de diziniz yayınlandığında hayat duruyor" sorusuna Cindoruk, "Aslında bu kadar ilgi olacağını düşünmemiştim ama inanılmaz mesajlar alıyoruz” dedi.

"ARJANTİN'E GELECEĞİM"

"Arjantin’e gelmek ister misiniz?" sorusuna oyuncu, "Daha önce gelmedim ancak çok istiyorum. Özellikle futbol konusunda Arjantin’i takipteyim. Arjantin bana otantik gelen ülkelerin başında geliyor. Pandemiden sonra kesinlikle gelmek istiyorum” diye konuştu.

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İSPANYA'DA DA ÇOK SEVİLİYOR

İspanya’da da büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve George Clooney ile karşılaştırılan oyuncu, birkaç ay önce İspanya’nın EL Espanol gazetesine röportaj vermişti.

İspanya’da George Clooney ile karşılaştırılan ve bu konu hakkındaki düşünceleri sorulan Cindoruk, "George Clooney çok sevdiğim, çok önemli bir oyuncu. Ona benzetilmek tabi ki güzel bir duygu” şeklinde konuşmuştu.

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Daha önce 'Kadın', 'Zemheri', 'Hanım Çiftliği' gibi dizilerde rol alan Caner Cindoruk, şimdilerde 'Sadakatsiz' dizisinde 'Volkan Arslan' karakterine hayat veriyor.

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Sadakatsiz dizisi Caner Cindoruk
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