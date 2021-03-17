SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Caner Erkin'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!

Caner Erkin'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!

17.03.2021 16:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Caner Erkin'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!

Caner Erkin, Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynayacağı derbi karşılaşmasında forma giymek istiyor.

Fenerbahçe'de tecrübeli sol bek Caner Erkin, kadro dışı kaldığı için Trabzonspor, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında yer almamıştı. Caner, geçtiğimiz hafta affedildi, Gençlerbirliği karşılaşmasında kadroya girdi ama görev yapmadı.

Yıldız futbolcu, eski takıma Beşiktaş'a karşı hocasından forma bekliyor.

Kritik derbide oynamayı çok istediğini söyleyen Caner, "Sonuna kadar yarışta olacağımızı, bu maçı kazanarak göstereceğiz. Ben de katkı vermek için elimden geleni yapacağım" dedi.

"BEŞİKTAŞ'TA GÜZEL ZAMANLAR GEÇİRDİM AMA..."

Beşiktaş derbisi ile ilgili konuşan Caner, "Beşiktaş'ta çok güzel zamanlar geçirdim. Bana sahip çıkıp çok iyi davrandılar. Ben ezelden beri Fenerbahçeliyim. Bunu herkes zaten biliyordu. Beşiktaş karşısında da gerçek Caner'i gösterip skora katkı vermek istiyorum. Taraftarlarımızın içi rahat olsun." dediği öğrenildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoförün yüzüne öksürdü yıllarca hapis yatabilir! Şoförün yüzüne öksürdü yıllarca hapis yatabilir!
Fenerbahçe forvet transferini bitirdi!Fenerbahçe forvet transferini bitirdi!
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Caner Erkin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
bu fb dediğin takımın taraftarı ana avrat sövüyordu sana vah yazık vah
adam gayet normal konuşmuş.Niye kızsın beşiktaşlılar.Adam parasını aldı topunu oynadı.Profesyenel hayat.
şu an en son konuşacak konu mankenlerinden birisisin. zira FB yangın yeri

En Çok Okunan Haberler

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

Akaryakıtta tavan fiyat kararı!

Akaryakıtta tavan fiyat kararı!

Sergen Yalçın yeni sözleşme imzalayacak iddiası

Sergen Yalçın yeni sözleşme imzalayacak iddiası

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçtiler

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçtiler

Beşiktaş'tan transfer bombası

Beşiktaş'tan transfer bombası

Beşiktaş - Başakşehir maçında espri yağmuru

Beşiktaş - Başakşehir maçında espri yağmuru

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ben bu takımda kimi dinleyeceğim

Ben bu takımda kimi dinleyeceğim

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Fenerbahçe itiraz etti, gol geçerli sayıldı

Fenerbahçe itiraz etti, gol geçerli sayıldı

Derbi öncesi Fenerbahçe'den puan kaybı!

Derbi öncesi Fenerbahçe'den puan kaybı!

Böyle bir faul görmediniz! Direkt kırmızı kart!

Böyle bir faul görmediniz! Direkt kırmızı kart!

Diğer Haberler

Caner Erkin'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!

Caner Erkin'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!

Erol Bulut'tan istifa açıklaması!

Erol Bulut'tan istifa açıklaması!

Fenerbahçe, Moussa Marega ile sezon sonu için anlaşma sağladı

Fenerbahçe forvet transferini bitirdi!

Sinan Gümüş takımla çalıştı

Sinan Gümüş takımla çalıştı

Ahmet Çakar: Bana işkence yapsalar ben bu hakemi satmam

Çakar'dan olay sözler: Bana işkence yapsalar...

Fenerbahçe'de bomba gelişme! Joachim Löw'e teklif yapıldı

Fenerbahçe'de bomba gelişme! Teklif yapıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.