Caner Erkin'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!

Fenerbahçe'de tecrübeli sol bek Caner Erkin, kadro dışı kaldığı için Trabzonspor, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında yer almamıştı. Caner, geçtiğimiz hafta affedildi, Gençlerbirliği karşılaşmasında kadroya girdi ama görev yapmadı.

Yıldız futbolcu, eski takıma Beşiktaş'a karşı hocasından forma bekliyor.

Kritik derbide oynamayı çok istediğini söyleyen Caner, "Sonuna kadar yarışta olacağımızı, bu maçı kazanarak göstereceğiz. Ben de katkı vermek için elimden geleni yapacağım" dedi.

"BEŞİKTAŞ'TA GÜZEL ZAMANLAR GEÇİRDİM AMA..."

Beşiktaş derbisi ile ilgili konuşan Caner, "Beşiktaş'ta çok güzel zamanlar geçirdim. Bana sahip çıkıp çok iyi davrandılar. Ben ezelden beri Fenerbahçeliyim. Bunu herkes zaten biliyordu. Beşiktaş karşısında da gerçek Caner'i gösterip skora katkı vermek istiyorum. Taraftarlarımızın içi rahat olsun." dediği öğrenildi.