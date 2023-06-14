SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Caner Erkin'in Emre Belözoğlu'na tepkisi sonu oldu! Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ açıkladı "Gereği yapılacaktır"

Caner Erkin'in Emre Belözoğlu'na tepkisi sonu oldu! Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ açıkladı "Gereği yapılacaktır"

14.06.2023 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Fenerbahçe'ye final mücadelesinde 2-0 mağlup olarak kupayı kaptıran Başakşehir'de karşılaşmanın 34. dakikasında oyundan alınan Caner Erkin'in Emre Belözoğlu'na gösterdiği tepki gündem olurken, Başkan Göksel Gümüşdağ'dan konuyla alakalı çarpıcı bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Caner Erkin'in Emre Belözoğlu'na tepkisi sonu oldu! Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ açıkladı "Gereği yapılacaktır"
Caner Erkin

Caner Erkin

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile karşılaşan Başakşehir henüz karşılaşmanın ilk saniyelerinde kalesinde gördüğü golle büyük bir şok yaşarken, mücadelenin 29. dakikasında rakibi karşısında 2-0 geriye düşmüş ve bu durum teknik direktör Emre Belözoğlu'nu oldukça kızdırmıştı.

Henüz 34. dakikada 3 değişiklik birden yapan Belözoğlu, Serdar Gürler, Caner Erkin ve Lucas Biglia oyundan çıkarlarken Adnan Januzaj, Eden Karzev ve Lucas Lima oyuna dahil etmişti.

FORMASINI YERE FIRLATTI

kapak_183749

Kenara gelen isimlerden Caner Erkin'in oyundan çıkarken sergilediği sinirli tavır dikkat çekerken, hocasının yanından geçtikten sonra önce elindekini daha sonra formasını yere fırlattı.

Tecrübeli oyuncunun bu tepkisi gündem olurken, Milliyet'ten Atilla Gökçe'ye konuşan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ; Caner Erkin konusunda kararlarını açıkladı.

"GEREĞİ YAPILACAKTIR"

thumbs_b_c_58e9d519a2e7266fa6eaba6a4b0f7710

Gümüşdağ açıklamasında; “Bir yıllık sözleşme ile gelmişti. Sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılmasını istiyordu. Bu hareket kulübümüze ve hocasına karşıdır. Ben bu olaya olumlu bakamam. Gereği yapılacaktır.” dedi.

EYÜPSPOR İDDİASI

6439df3b4e3fe110049fb9b2

Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'un Caner Erkin'in peşinde olduğu ve tecrübeli isme kısa zamanda teklif götüreceği öğrenildi. Caner Erkin'in Eyüpspor'un projelerini beğendiği ve transfere sıcak baktığı iddia edildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Caner'den olay tepki! Formayı fırlattı ve...Caner'den olay tepki! Formayı fırlattı ve...
"Arabistan'dan gelen teklifi kabul etti" Icardi'nin menajerinden açıklama!"Arabistan'dan gelen teklifi kabul etti" Icardi'nin menajerinden açıklama!
Yönetime 'Ayrılmak istiyorum' dedi! Yönetime 'Ayrılmak istiyorum' dedi!
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Caner Erkin Emre Belözoğlu son dakika Ziraat Türkiye Kupası türkiye kupası türkiye kupası final iyet başakşehi

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal canlı yayında araya girip anlattı! 'Bu hükümet yüzümü kara çıkartacak'

Fatih Portakal canlı yayında araya girip anlattı! 'Bu hükümet yüzümü kara çıkartacak'

Kiracı sorunu evin fiyatını da düşürdü! ‘Türkiye’de böylesi ilk kez oluyor, devran tersine döndü’

Kiracı sorunu evin fiyatını da düşürdü! ‘Türkiye’de böylesi ilk kez oluyor, devran tersine döndü’

Arda Güler'in yeni takımını açıkladılar!

Arda Güler'in yeni takımını açıkladılar!

Buruk'tan şaşırtan Yusuf Demir kararı!

Buruk'tan şaşırtan Yusuf Demir kararı!

Pirlo ile görüşme 1.5 yıl önceden yapılmış!

Pirlo ile görüşme 1.5 yıl önceden yapılmış!

Fenerbahçe'nin teklifi sonrası bavulunu topladı!

Fenerbahçe'nin teklifi sonrası bavulunu topladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokakta tuvaletini yaptı! Çevredekilere saldırdı

Sokakta tuvaletini yaptı! Çevredekilere saldırdı

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

2 aylık bebeklerini kasanın içine koyup böyle gezdirdi

2 aylık bebeklerini kasanın içine koyup böyle gezdirdi

Evin havuzuna girdi! Hareketli dakikalar yaşandı

Evin havuzuna girdi! Hareketli dakikalar yaşandı

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.