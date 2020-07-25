Caner Erkin'in menajerinden transfer açıklaması

Beşiktaş ile yeni sözleşme konusunda maddi şartlarda anlaşma sağlayamayan Caner Erkin'in Galatasaray ile anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.
Önümüzdeki sezon uygulamaya girecek olan yabancı kısıtlaması sebebiyle takımdaki yerli kalitesini artırmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın Fenerbahçe'nin de istediği Caner'i kadrosuna kattığı söylentileri üzerine Batur Altıparmak'tan açıklama geldi.
Caner Erkin'in henüz bir takım ile anlaşmadığını belirten oyuncunun menajeri Batur Altıparmak şu ifadeleri kullandı;
"Caner Erkin bugün itibariyle herhangi bir kulüple anlaşmamıştır. Kamuoyunun bilgisine."
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