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Caner Erkin'in yeni rotası belli oluyor! Galatasaray'ın teklifini kabul etti

20.01.2023 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ten sürpriz bir şekilde ayrılan sol bek oyuncusu Caner Erkin'in geleceği merak ediliyordu. Transfer dönemi açılmasına rağmen hala bir takıma imza atmayan Caner Erkin'in yeni adresi belli oluyor... Uğur Çiftçi ile anlaşma sağlamasına rağmen Sivasspor ile bir türlü mütabakata varamayan Galatasaray bu transferi gerçekleştirememişti. Sol bek konusunda Türk bir ismi kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar Caner Erkin ile prensip anlaşmasına vardı.

Caner Erkin'in yeni rotası belli oluyor! Galatasaray'ın teklifini kabul etti

Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi'nin kariyer imzası havada kaldı. Sarı - kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, yönetimle yaptığı görüşmede sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt'un performansından memnun olmadığını iletmiş ve bu bölgeye takviye yapılması gerektiğini ifade etmişti. Gündeme gelen Sivasspor'un sol beki Uğur Çiftçi konusunda problem yaşandı.

EMRE TAŞDEMİR ''BEN GİTMEM'' DEDİ

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Sarı - kırmızılı kulüp, Sivasspor'da forma giyen Uğur Çiftçi'nin transferi için kulüp ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştı. Sivasspor'un takasta Galatasaray'dan istediği Emre Taşdemir'in Sivasspor'da forma giymek istememesi nedeniyle transfer suya düştü. Başka türlü anlaşma masasına oturmak istemeyen Sivasspor bu transferi iptal etmiş oldu.

ROTA CANER ERKİN'E DÖNDÜ

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Sol bek mevkisinde Türk bir oyuncuyu oynatmak isteyen Okan Buruk, Caner Erkin'i yönetime sundu. Galatasaraylı yöneticilerle konuşan Caner, teklifi kabul etti. 2009/2010 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Caner, sarı-kırmızılılarda forma giymek istediği için maaşında da indirim yaptı.

BAŞKA İSİMLERE BAKILIYOR

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Caner Erkin ile her konuda anlaşma sağlayan Galatasaray, sol bek mevkisi için araştırmalarını sürdürüyor. Başka bir isimle anlaşılamaması durumunda Caner Erkin'i kadrosuna katacak Galatasaray'da önümüzdeki günlerde hareketli saatler yaşanabilir.


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