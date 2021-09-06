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Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu! Süper Lig'de kaldı

06.09.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve kulüp bulması istenen ve bir süredir Çaykur Rizespor ile görüşen Caner Erkin'in yeni takımı VavaCars Fatih Karagümrük oldu.

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu! Süper Lig'de kaldı

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın gelişiyle kadro dışı bırakılan ve kendisine kulüp bulması talimatı verilen Caner Erkin, Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardı.

RİZESPOR İLGİLENMİŞTİ AMA OLMADI

Caner Erkin ile en yakından ilgilenen kulüp Çaykur Rizespor'du. Caner'e teklif yapan Karadeniz ekibi, Gökhan Gönül'ü de devreye sokmuş ve yıldız futbolcuyu ikna etmeye çalışmıştı ancak transferi bitiremedi.

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FATİH KARAGÜMRÜK DEVREYE GİRDİ!

Çaykur Rizespor'a gitmesi beklenen Caner Erkin için son dakikada devreye giren Fatih Karagümrük mutlu sona ulaştı. Fanatik'in haberine göre tecrübeli futbolcu ile anlaşma sağlandı. Bugün Caner'in menajeri Batur Altıparmak ile görüşen başkan Süleyman Hurma, transferi bitirdi. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Fatih Karagümrük Caner Erkin
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