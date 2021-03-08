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Caner Erkin özür diledi, takıma geri dönüyor

08.03.2021 10:41 | Son Güncelleme:
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Caner Erkin özür diledi, takıma geri dönüyor

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçına 1 gün kala kadro dışı bırakılan Caner Erkin'le ilgili nihai kararın Antalyaspor maçının ardından verileceği belirtilmişti. Tecrübeli sol bek hatasını anlayıp hocası Erol Bulut'tan özür dileyince buzlar eridi. Caner Erkin bu akşam oynanacak Konyaspor maçı sonrası yeniden takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

Fenerbahçe'nin, Kadıköy'de 1-0 mağlup olduğu Göztepe maçının son anlarında Caner Erkin oyundan çıkarıldığı için teknik direktörü Erol Bulut'a el kol hareketleriyle tepki göstermişti. Erol hoca, geçmişte de benzer hareketlerde bulunan Caner'in bu tavrı sonrası Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu ile bir araya geldi.

HATASINI ANLADI VE EROL BULUT'TAN ÖZÜR DİLEDİ

Bu görüşme sonucunda Trabzonspor deplasmanı öncesinde Milli futbolcunun kadro dışı bırakılmasına karar verildi. Karadeniz temsilcisine karşı alınan galibiyet sonrasında Caner'in, A Takım'dan ayrı olarak tek başına idman yapmasına karar verildi. Yönetim, bu şekilde hem takıma gözdağı vermek hem de Bulut'un arkasında olduğuna dikkat çekmek istedi. Antalyaspor mücadelesinin ardından bu akşamki Konyaspor maçının da kadrosunda olmayan Milli futbolcunun hatasını anladığı ve Erol hocadan özür dilediği bilgisine ulaşıldı.

KONYASPOR MAÇI SONRASI YENİDEN TAKIMLA ÇALIŞACAK

Belözoğlu'nun bu noktada devreye girdiği, Konya maçı sonrası tecrübeli sol bekin yeniden takımla birlikte antrenmanlara çıkacağı öğrenildi ancak yıldız oyuncunun, Gençlerbirliği karşısında kadroya alınıp alınmayacağına yine Erol Bulut karar verecek. Bundan sonraki süreçte de hem yönetimin hem de teknik ekibin, disiplini elde tutmak adına olası benzer hareketlerde aynı tavrı sergileyecekleri belirtildi. (Akşam)

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Caner Erkin
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