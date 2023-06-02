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Caner Erkin sonrası parlayan Levent Mercan, devleri peşine taktı! Pirlo etkisiyle büyük yükseliş...

02.06.2023 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan, bu sezon gösterdiği çıkışla transferin gözde isimlerinden birisi olmayı başardı. Caner Erkin'in takımdan ayrılışının ardından asıl mevkisi orta saha olmasına rağmen Andrea Pirlo'nun yönlendirmesiyle sol bek pozisyonuna geçen ve iyi bir grafik çizen Mercan, Süper Lig ve Avrupa'dan kulüplerin teklif için hazırlandığı kaydedildi.

Caner Erkin sonrası parlayan Levent Mercan, devleri peşine taktı! Pirlo etkisiyle büyük yükseliş...

Spor Toto Süper Lig’de 9'uncu sırada bulunan Fatih Karagümrük’te yaz transferi dönemi hareketli geçecek. İtalyan teknik adam Andrea Pirlo ile gelecek sezon yola devam etmeyecek olan İstanbul ekibinde yeni sezon planlaması başladı. Fatih Karagümrük’te bu sezon yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Levent Mercan için birçok kulüp İstanbul ekibinin kapısını çalacak.

Asıl mevkisi orta saha olan ancak Caner Erkin ile yolların ayrılmasının ardından sol bek pozisyonuna geçiş yapan 22 yaşındaki oyuncu, bu pozisyonda istikrarlı ve dikkat çeken bir performans ortaya koydu.

TÜRKİYE’NİN YANI SIRA AVRUPA’DAN DA TALİPLERİ VAR

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2000 doğumlu Levent Mercan’ı yurtiçinin yanı sıra yurtdışından da birçok takım izliyor. 8+3 kuralının Süper Lig’de önümüzdeki sezon da devam edeceğinin açıklanmasıyla birlikte Türk oyuncuların durumları daha da önemli bir noktaya geldi. İstanbul ekibiyle sözleşmesi Haziran 2025’de sona erecek olan Levent Mercan, Süper Lig’de birçok takımın transfer listesinde bulunuyor.

Mercan’ı İtalya’nın Monza ekibi de uzun süredir izliyor. İtalyan ekibinin genç futbolcu için yaz transfer döneminde resmi teklif yapması bekleniyor.

A MİLLİ TAKIMIN OYUNCU HAVUZUNDA YER ALIYOR

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Levent Mercan, Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı’nın da oyuncu havuzunda bulunuyor. Milli takım yetkililerinin oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve aday kadro için düşünülen isimlerden biri olduğu gelen bilgiler arasında. (DHA)


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