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Caner Erkin, Trabzonspor'a mı gidiyor? Menajeri açıkladı

01.09.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da gündem sol bek takviyesi... Listesinde birçok ismi barındıran bordo-mavililerin Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin'le ilgilendiği iddia ediliyordu. Tecrübeli ismin menajerinden konuya ilişkin yalanlama geldi. İşte detaylar...

Caner Erkin, Trabzonspor'a mı gidiyor? Menajeri açıkladı

Transfelerini yüzde 95 oranında tamamlayan Trabzonspor'da sol bek mevkisi için Caner Erkin'in gündemde olduğu iddia edilmişti. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve tek başına çalışmalarını sürdüren Caner Erkin ile Çaykur Rizespor ciddi şekilde ilgilenmişti.

"GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"

61saat'te yer alan habere göre son olarak Trabzonspor iddiaları gündeme gelirken oyuncunun temsilcisi Batur Altıparmak yaptığı açıklamada "Trabzonspor ile görüşmemiz olmadı" ifadelerini kullandı.Öte yandan bordo-mavili kulüp yöneticileri de girişim iddialarını doğrulamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor Caner Erkin
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