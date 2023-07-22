Caner Topçu, Rabia Soytürk'ün terbiye ayarına cevap verdi! Nurgül Yeşilçay tarafını seçti

Eski partnerler Caner Topçu ve Rabia Soytürk tartışması magazin gündemine oturdu. Topçu'nun Duy Beni dizisinde de beraber rol aldığı Rabia Soytük ve şu sıralar da Dönence'de partneri olan Sümeyye Aydoğan ile ilgili açıklamaları gündem oldu. Eski partnerler sosyal medya hesaplarında göndermeli paylaşımlar yaptı.

Star TV'de yayınlanmış olan Duy Beni dizisinin partnerleri sosyal medyada birbiriyle atıştı. Rabia Soytürk, Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu, Duy Beni dizisinde beraber rol almışlardı.

Şu sıralar Dönence'de Sümeyye Aydoğan ile başrol olan Caner Topçu'nun söylediği "'Biz Duy Beni’de şey diyorduk Sümeyye ile, biz bu işten sonra beraber partner olmalıyız" sözleri Rabia Soytürk'ü kızdırdı.

Soytürk, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Twitter hesabından "Senin bilmediğin ve sende olmayan şeyin adının terbiye olduğunu hatırlatırım" şeklinde paylaşım yaptı.

Bu paylaşımın ardından Caner Topçu da "İş disiplini ve ciddiyeti ile çalış" şeklinde karşılık verdi.

Atışmanın ardından Rabia Soytürk ve Caner Topçu sosyal medya hesaplarında birbirlerini sildi.

Rabia Soytük'ün Veda Mektubu dizisindeki rol arkadaşı Nurgül Yeşilçay'dan Soytürk'e destek paylaşımı geldi.

Rabia Soytürk ile poz veren Nurgül Yeşilçay, paylaşımına "Biz Rabia'cıyız aga" yazdı.



