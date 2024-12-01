Caner Toygar Esra Erol'da programından ayrıldı! Poşet poşet para takmıştı... Esra Erol ve Caner küstü mü?

MYNET DETAY- Bir döneme damgasını vuran "Gelinim Olur Musun?" yarışmasıyla hafızalarda yer edinen Caner Toygar, son paylaşımlarıyla gündeme geldi. Tülin ile yaşadığı aşkla hatırlanan Toygar, uzun süredir Esra Erol'un sunduğu programda muhabirlik yapıyordu.

Toygar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile, Esra Erol'da programından ayrıldığını duyurdu. Caner "Programdan ayrılma kararı aldım" dedi.



Caner Toygar’ın bu açıklaması, takipçileri tarafından merakla karşılandı. Caner bununla da kalmadı muhabir arayışı olan programlardan gelecek tekliflere açık olduğunu söyledi.



Caner Toygar’ın nikah şahidi de olan Esra Erol ile arasında bir sorun olup olmadığı merak edildi. Sebebi ise Caner'in imalı paylaşımları oldu.

ESRA EROL'UN KOCASI DÜĞÜNE DAMGA VURDU

Bir süre önce evlenen Caner Toygar'ın düğününde Esra Erol ve kocası Ali Özbir takı merasiminde taktıklarıyla dikkat çekmişti. Çift poşet dolusu parayı Caner'e takmıştı.

Caner o anları "Ali abi yakışanı yaptı 5 tur döndük" notuyla yayınlamıştı.