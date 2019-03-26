Mynet Trend

Canı pahasına eşya taşıyan genç pes dedirtti

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 26.03.2019 16:53 | Son Güncelleme

Adana'da bir apartmanın 4. katına monte edilen makarayla kendisini son kattan boşluğa bırakan gencin videosu sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Sosyal medyada on binlerce kişinin izlediği ve Adana'da çekildiği söylenen videoda bir genç, bir apartmanın 4. katına monte edilen makarayla kendisini son kattan boşluğa bırakarak eşya taşıyor. Diğer ucunda kolinin bağlı bulunduğu halata tutunan genç, 4'üncü kattan kendini boşluğa bırakıyor.

Hayatını hiçe sayan gencin görüntülerde bir ara koliye çarptığı ve düşmekten kıl payı kurtulduğu da görülüyor.

(İHA)

Deniz çekilince ortaya çıktı! MuhteşemDeniz çekilince ortaya çıktı! Muhteşem
Büyük tartışma! Papa neden elini öptürmedi?Büyük tartışma! Papa neden elini öptürmedi?
Kadın astronotlar arasında kıyafet sorunu!Kadın astronotlar arasında kıyafet sorunu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana eşya taşıma

En Çok Okunan Trend Haberler

Herkes onu konuşuyor! Bir Türkiye uyarısı daha...

Herkes onu konuşuyor! Bir Türkiye uyarısı daha...

Tüketici mahkemesinden 'bozuk Land Rover' kararı!

Tüketici mahkemesinden 'bozuk Land Rover' kararı!

Cudi Dağı'nda bulundu! Denizde yaşıyordu, kanıt niteliğinde...

Cudi Dağı'nda bulundu! Denizde yaşıyordu, kanıt niteliğinde...

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu böyle veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu böyle veda etti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hollanda saldırganı Türk'ün muhabiri taciz videosu ortaya çıktı

Hollanda saldırganı Türk'ün muhabiri taciz videosu ortaya çıktı

İstemeyerek satıyorum deyip ateşe verdi!

İstemeyerek satıyorum deyip ateşe verdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyük tartışma! Papa neden elini öptürmedi?

Büyük tartışma! Papa neden elini öptürmedi?

Kadın astronotlar arasında kıyafet sorunu!

Kadın astronotlar arasında kıyafet sorunu!

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Dünyanın en çirkin köpeği belli oldu!

Dünyanın en çirkin köpeği belli oldu!

Oynadıkları yılan çocuğun dilini soktu

Oynadıkları yılan çocuğun dilini soktu

Ülkenin en zenginiydi! Mallarına el konuldu!

Ülkenin en zenginiydi! Mallarına el konuldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.