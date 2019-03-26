Canı pahasına eşya taşıyan genç pes dedirtti

Sosyal medyada on binlerce kişinin izlediği ve Adana'da çekildiği söylenen videoda bir genç, bir apartmanın 4. katına monte edilen makarayla kendisini son kattan boşluğa bırakarak eşya taşıyor. Diğer ucunda kolinin bağlı bulunduğu halata tutunan genç, 4'üncü kattan kendini boşluğa bırakıyor.
Hayatını hiçe sayan gencin görüntülerde bir ara koliye çarptığı ve düşmekten kıl payı kurtulduğu da görülüyor.
(İHA)
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