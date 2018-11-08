MAGAZİN

Canım Kardeşim'in ağlatan finali böyle değişti

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.11.2018 14:04 | Son Güncelleme

Bu yıl kuruluşunun 20. Yılını kutlayan LÖSEV, merhum Ertem Eğilmez’in 1973 yılında çektiği ve lösemili bir çocuğun hikayesini anlatan Canım Kardeşim’in hikayesini yeniden yazdı.

Bu yıl kuruluşunun 20. Yılını kutlayan LÖSEV, merhum Ertem Eğilmez’in 1973 yılında çektiği ve lösemili bir çocuğun hikayesini anlatan Canım Kardeşim’in hikayesini yeniden yazdı.

Filmin orjinalinde Tarık Akan ve Halit Akçatepe, lösemili kardeşleri Kahraman’ın son isteği olan televizyonu alabilmek için her yolu deniyor ancak küçük çocuk televizyonu göremeden hayatını kaybediyordu.

LÖSEV sayesinde çocuklar artık yüzde 98 oranla lösemiyi yeniyor. Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregil’in babasını canlandırdığı kısa filmde, lösemiden kurtulan Kahraman bu kez ağabeyinin kollarında uyanıyor ve birlikte televizyon izliyor.

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LÖSEV canım kardeşim ertem eğilmez Tarık Akan kan kanseri tedavi

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
ulan izlemeye cesaret edemiyorum bu filmi
Allahım korusun hepinizi şifalar versin inşallah çok güzel düşünülmüş bir proje ve kısa film
harika bir çalışma olmuş emeği geçen herkese teşekkürler
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