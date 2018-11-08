Canım Kardeşim'in ağlatan finali böyle değişti

Bu yıl kuruluşunun 20. Yılını kutlayan LÖSEV, merhum Ertem Eğilmez’in 1973 yılında çektiği ve lösemili bir çocuğun hikayesini anlatan Canım Kardeşim’in hikayesini yeniden yazdı.

Filmin orjinalinde Tarık Akan ve Halit Akçatepe, lösemili kardeşleri Kahraman’ın son isteği olan televizyonu alabilmek için her yolu deniyor ancak küçük çocuk televizyonu göremeden hayatını kaybediyordu.

LÖSEV sayesinde çocuklar artık yüzde 98 oranla lösemiyi yeniyor. Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregil’in babasını canlandırdığı kısa filmde, lösemiden kurtulan Kahraman bu kez ağabeyinin kollarında uyanıyor ve birlikte televizyon izliyor.

