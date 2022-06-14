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  4. Canını hiçe saydı! Koca bir mahalleyi faciadan böyle kurtardı

Canını hiçe saydı! Koca bir mahalleyi faciadan böyle kurtardı

14.06.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijerya’nın Delta eyaletine bağlı Agbarho Mahallesi'nde 11 Haziran’da bir yakıt tankeri alev aldı. Ejiro Otarigho isimli sürücü, canını hiçe sayarak alev alan yakıt tankerini yerleşim bölgesinin dışına sürdü ve muhtemel bir facianın önüne geçti. Sürücüye övgülerini ve teşekkürlerini sunan bölge valisi, haklı onun bu cesur hareketini örnek almaya davet etti.

Nijerya’da yakıt tankeri facialarına bir yenisi daha eklenmeden engellendi. Alev alan bir yakıt tankerinin sürücüsü Ejiro Otarigho , canını hiçe sayarak tankeri yerleşim bölgesinin dışına sürdü ve muhtemel bir faciayı önledi.

CESARETİNE ÖVGÜ YAĞDI

Delta Eyalet Valisi Ifeanyi Okowa yaptığı açıklamada, tankerin alev aldığında mazot yüklü olduğunu ifade etti. Otarigho’nun cesaretini överek, yüzlerce kişinin hayatını kurtardığını belirten Okowa, "Tanker patlamadan önce, yoğun nüfuslu alandan tenha bir alana götürmek için inisiyatif ve risk alan sürücünün cesareti bizi çok mutlu etti" dedi.

''ÖRNEK OLMALI''

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Okowa, “Farklı boyutlardaki zorluklarla boğuşan bir ülkede, bu tür cesaret eylemleri övgüye değer. Hükümet olarak Otarigho'ya, başkalarının hayatlarını kendi hayatlarının önüne koyma konusundaki bu büyük eylemi için teşekkür ediyoruz. Sizinle gurur duyuyoruz ve diğer Deltalıları ve Nijeryalıları tüm faaliyetlerinde sizin kahramanca davranışlarınızı örnek almaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Nijerya
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