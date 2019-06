Canını hiçe sayıp yavru köpekleri selden kurtardı, suni teneffüsle tekrar hayata döndürdü

Aydın’da önceki gün etkili olan sağanak yağışla birlikte Çakırlar deresinin debisi yükseldi. Dere kenarında yatmakta olan Ceylan isimli köpeğin 8 adet yavrusu derenin getirdiği sel sularına kapıldı. O sırada, arkadaşı Hayrullah Uza’nın hayvan çiftliğinde çalışmakta olan Feyyaz Şafak, sel sularına kapılan köpek yavrularını ve annesinin dere kenarında çaresizce dolaştığını gördü.

DEREYE GİRDİ VE TEK TEK TOPLADI

Şafak, bir an bile gözünü bile kırpmadan canını hiçe sayarak sel sularının debisini arttırdığı dereye girdi. Deredeki yavru köpekleri elleri ile tek tek toplayan Şafak, 8 yavru köpekten 6’sını arkadaşının yardımıyla kıyıya çıkarmayı başarırken, 2 köpek sel sularına teslim olarak ortadan kayboldu. Daha sonra kendisi de kıyıya çıkan Şafak, köpek yavrularından bir tanesinin hareketsiz olduğunu fark edince köpeğe suni teneffüs ve kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Ceylan isimli köpek sel sularından kurtarılan yavrularının üzerindeki çamurları ağzıyla temizledi.

Köpek yavrularından 6 tanesini boğulmaktan kurtaran Şafak, “Benimde iki tane evladım var onlar gözümün önüne geldi, sonuçta bu hayvanlarda bir can taşıyor. O an gözümü kırpmadan sel sularına girerek bu canları kurtardığım ve annelerine kavuşturduğum için çok mutluyum” dedi. (İHA)