Canınız çektiğinde 5 dakikada hazırlayın: Tavada waffle tarifi

Son 10 yıldır ülkemizde ve neredeyse tüm dünyada sevilerek tüketilen waffle, çeşit çeşit meyveleriyle, muhteşem aromalı alt tabanıyla tam bir lezzet fırtınası estiriyor. Evde pişirmek için makineye gerek olmadığını göreceğiniz bu tarifle evde keyfinize göre leziz tatlılar yapabileceksiniz. Dilediğiniz malzemelerle misafirlerinize de hızlıca yapıp servis edebileceğiniz bu leziz tarifimiz için buyurun. Tavada waffle tarifi sizlerle!
MALZEMELER
HAMURU İÇİN
1,5 su bardağı süt
1 yumurta
4 çorba kaşığı toz şeker
Yarım çay bardağı ayçiçeği yağı
Bir çimdik tuz
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
ÜZERİ İÇİN
2 çorba kaşığı sürülebilir çikolata
SÜSLEMESİ İÇİN
Çilek
Muz
Kivi
Ananas
Hindistan cevizi
Kırılmış fındık
Bebe bisküvisi
HAZIRLANIŞI
Orta boy karıştırma kasesinin içerisine yumurtayı kırın.
Üzerine toz şekeri ilave edin.
Mikser ya da tel çırpıcı yardımıyla birlikte şekerler eriyene dek çırpın. (Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpabilirsiniz.)
Karışıma ayçiçeği yağı ve sütü ekleyin. Sıvı malzemelerin iyi bir şekilde karıştığından emin olun.
Bu noktada hamurun yumurta kokmaması için bir çimdik tuz ilave edin.
Bir elek yardımıyla unu, vanilyayı ve kabartma tozunu eleyip karışıma aktarın.
Hafif sıvı kıvamlı bir hamur elde edin.
Orta boy granit tavayı ocağa alın.
Hazırladığınız hamurdan bir kepçe dolusu tavaya aktarıp, orta ateşte pişirin.
Hamurun arkalı önlü kızarmasını sağlayın.
Tüm hamur bitene kadar pişirme işlemini sürdürün.
Pişen waffle keklerini servis tabaklarına alın.
Keklerin yarısına sürülebilir çikolata, diğer yarısına fındık kreması sürün.
Dilimlediğiniz muz, çilek, ananas, kivi gibi malzemeleri damak tadınıza göre yerleştirin.
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