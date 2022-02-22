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Canınız çektiğinde 5 dakikada hazırlayın: Tavada waffle tarifi

22.02.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arkadaşlarınızla dışarıya çıktığınızda çayınızın yanına sipariş ettiğiniz tatlılar arasında genelde 'waffle' yer alıyor değil mi? Çeşit çeşit çikolatalı soslar, meyveler, şekerlemeler ve dondurmalarla bezenmiş muhteşem bir tatlı olarak bilinen waffle'ı evde yapmak ne kadar zor olabilir ki? Waffle makinesi olmadığı için evde bu tatlıyı denemek istemeyenlere cesaret verecek bir tarifle karışınızdayız!

Canınız çektiğinde 5 dakikada hazırlayın: Tavada waffle tarifi

Son 10 yıldır ülkemizde ve neredeyse tüm dünyada sevilerek tüketilen waffle, çeşit çeşit meyveleriyle, muhteşem aromalı alt tabanıyla tam bir lezzet fırtınası estiriyor. Evde pişirmek için makineye gerek olmadığını göreceğiniz bu tarifle evde keyfinize göre leziz tatlılar yapabileceksiniz. Dilediğiniz malzemelerle misafirlerinize de hızlıca yapıp servis edebileceğiniz bu leziz tarifimiz için buyurun. Tavada waffle tarifi sizlerle!

TAVADA WAFFLE TARİFİ

MALZEMELER

HAMURU İÇİN

  • 1,5 su bardağı süt

  • 1 yumurta

  • 4 çorba kaşığı toz şeker

  • Yarım çay bardağı ayçiçeği yağı

  • Bir çimdik tuz

  • 1 paket vanilya

  • 1 paket kabartma tozu

  • Yeteri kadar un

ÜZERİ İÇİN

  • 2 çorba kaşığı sürülebilir çikolata

  • 2 çorba fıstık ezmesi veya fındık kreması

SÜSLEMESİ İÇİN

  • Çilek

  • Muz

  • Kivi

  • Ananas

  • Hindistan cevizi

  • Kırılmış fındık

  • Bebe bisküvisi

  • Kestane şekerlemesi

HAZIRLANIŞI

  • Orta boy karıştırma kasesinin içerisine yumurtayı kırın.

  • Üzerine toz şekeri ilave edin.

  • Mikser ya da tel çırpıcı yardımıyla birlikte şekerler eriyene dek çırpın. (Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpabilirsiniz.)

  • Karışıma ayçiçeği yağı ve sütü ekleyin. Sıvı malzemelerin iyi bir şekilde karıştığından emin olun.

  • Bu noktada hamurun yumurta kokmaması için bir çimdik tuz ilave edin.

  • Bir elek yardımıyla unu, vanilyayı ve kabartma tozunu eleyip karışıma aktarın.

  • Hafif sıvı kıvamlı bir hamur elde edin.

  • Orta boy granit tavayı ocağa alın.

  • Hazırladığınız hamurdan bir kepçe dolusu tavaya aktarıp, orta ateşte pişirin.

  • Hamurun arkalı önlü kızarmasını sağlayın.

  • Tüm hamur bitene kadar pişirme işlemini sürdürün.

  • Pişen waffle keklerini servis tabaklarına alın.

  • Keklerin yarısına sürülebilir çikolata, diğer yarısına fındık kreması sürün.

  • Dilimlediğiniz muz, çilek, ananas, kivi gibi malzemeleri damak tadınıza göre yerleştirin.

  • Son olarak Hindistan cevizi, kırılmış bebe bisküvisi, kırılmış fındık, kestane şekerlemesi gibi malzemeleri de arzunuza göre yerleştirip servis edin.


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