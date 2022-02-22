Canınız çektiğinde az bir malzemeyi çırpıp hemencecik hazırlayın: Tavada yumuşacık şeftalili kek tarifi

İster meyveli ister çikolata soslu olsun kek, hem akşam çaylarının hem sohbet saatlerinin olmazsa olmaz atıştırmalıklarından. Bir kek ne kadar hafif ve lezzetli ise o kadar beğenilir, kısa bir süre içinde boş bir tepsiyle karşılaşmak kaçınılmaz son olur. İster gün menüsü isterseniz çocuklarınızın beslenmesi ya da kendiniz için yapabileceğiniz fırınsız miksersiz tavada pişen şeftalili kek vazgeçilmez tarifiniz olacak.

ŞEFTALİLİ TAVA KEKİ TARİFİ

MALZEMELER

1 yemek kaşığı tereyağı

2 orta boy şeftali

1 çorba kaşığı beyaz veya esmer toz şeker

1 çay bardağı süt

1 yumurta

1 çay kaşığı bal (isteğe bağlı)

2 çay bardağı beyaz un ( isteğe bağlı olarak yulaf unu veya tam buğday unu kullanılabilir)

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

İsteğe bağlı ceviz, fındık ya da badem

HAZIRLANIŞI