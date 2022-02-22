Canınız çektiğinde az bir malzemeyi çırpıp hemencecik hazırlayın: Tavada yumuşacık şeftalili kek tarifi

İster meyveli ister çikolata soslu olsun kek, hem akşam çaylarının hem sohbet saatlerinin olmazsa olmaz atıştırmalıklarından. Bir kek ne kadar hafif ve lezzetli ise o kadar beğenilir, kısa bir süre içinde boş bir tepsiyle karşılaşmak kaçınılmaz son olur. İster gün menüsü isterseniz çocuklarınızın beslenmesi ya da kendiniz için yapabileceğiniz fırınsız miksersiz tavada pişen şeftalili kek vazgeçilmez tarifiniz olacak.
MALZEMELER
1 yemek kaşığı tereyağı
2 orta boy şeftali
1 çorba kaşığı beyaz veya esmer toz şeker
1 çay bardağı süt
1 yumurta
1 çay kaşığı bal (isteğe bağlı)
2 çay bardağı beyaz un ( isteğe bağlı olarak yulaf unu veya tam buğday unu kullanılabilir)
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
HAZIRLANIŞI
Yapışmaz özelliği olan tavanızı 1 yemek kaşığı tereyağı ile iyice yağlayın.
Tavayı yağladıktan sonra 1 tatlı kaşığı şekeri tavanın dibine yayın.
2 şeftalinin kabuğunu soyun ve çok ince olmayacak şekilde dilimleyip tavaya dizin.
Daha sonra derin bir kapta yumurtayı, kalan şekeri, balı ve sütü el çırpıcısı ile çırpmaya başlayın.
2 çay bardağı unu yavaş yavaş iyice çırpmış olduğunuz karışıma yedirin. Ardından vanilya ve kabartma tozunu ekleyip karıştırmaya devam edin.
Hazırladığınız kek harcını dilimlediğiniz ve tavaya yerleştirdiğiniz şeftalilerin üstünü kapatacak şekilde dökün.
Ocağın en küçük gözünü açıp en kısık dereceye getirin ve tavayı yerleştirin. Cam bir kapak ile hava almayacak şekilde tavanın üstünü kapatın.
Cam kapaktan keki sürekli kontrol edin. 15 dakika sonra kapağı açın, kekin üst kısmı elinize yapışmıyor ise tava büyüklüğünde bir tabak ya da spatula yardımı ile keki ters çevirin.
Ters düz ettiğiniz şeftalili keki 3-5 dakika daha pişirin ve ocağın altını kapatın.
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