Çankırı'daki depremlerin ardından uzmandan flaş açıklama

Sözbilir, yaptığı yazılı açıklamada, Çerkeş depremlerine neden olan fayın kimliğini belirlediklerini bildirdi.
Depremleri Ankara'nın kuzeyindeki Dodurga fayının ürettiğine işaret eden Sözbilir, 28 kilometre uzunluğundaki fayın sol yanal doğrultu atımlı yapıda olduğunu aktardı.
Prof. Dr. Sözbilir, bu fayın 2000 yılında 6,1 büyüklüğünde deprem ürettiğine dikkati çekerek, "Dodurga fayının maksimum üretebileceği depremin büyüklüğü 6,7'dir. Bu nedenle bölgenin sismik açıdan dikkatlice izlenmesi gerekiyor. Depremler bir kaç gün daha sürebilir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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