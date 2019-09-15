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Çankırı'daki depremlerin ardından uzmandan flaş açıklama

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 15.09.2019 14:30 | Son Güncelleme

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde dün meydana gelen depremlere Dodurga fayının neden olduğunu, bu fayın en fazla 6,7 büyüklüğünde deprem üretebileceğini belirtti.

Çankırı'daki depremlerin ardından uzmandan flaş açıklama

Sözbilir, yaptığı yazılı açıklamada, Çerkeş depremlerine neden olan fayın kimliğini belirlediklerini bildirdi.

Depremleri Ankara'nın kuzeyindeki Dodurga fayının ürettiğine işaret eden Sözbilir, 28 kilometre uzunluğundaki fayın sol yanal doğrultu atımlı yapıda olduğunu aktardı.

Prof. Dr. Sözbilir, bu fayın 2000 yılında 6,1 büyüklüğünde deprem ürettiğine dikkati çekerek, "Dodurga fayının maksimum üretebileceği depremin büyüklüğü 6,7'dir. Bu nedenle bölgenin sismik açıdan dikkatlice izlenmesi gerekiyor. Depremler bir kaç gün daha sürebilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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