Çankırı ve Muğla'da yayalara trafik denetimi!

Çankırı’da yaya geçitlerinde yayalara öncelik tanınması ve sürücülerin bilinçlendirilmesi için yapılan uygulamalar kapsamında bu sefer yayalara yönelik uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada yaya geçidinde kırmızı ışık yandığı halde geçen yayalara 108 TL ceza kesildi.

ARAÇLARA 488 TL CEZA



Uygulama kapsamında yayalara yol vermeyen araçlara ise 488 TL cezai işlem uygulandı.

38 KİŞİYE YAYA GEÇİDİ CEZASI



Muğla Marmaris'te Atatürk Caddesi'nde yaya geçidini kullanmayan vatandaşlara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Denetimde yaya geçidini kullanmayarak trafiği tehlikeye düşüren 38 kişiye Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesi gereğince 108'er lira olmak üzere 4 bin 104 lira para cezası uygulandı.

Ekipler, otomobil ve motosikletlerin yanı sıra yaya geçidini kullanmayan vatandaşlara yönelik denetimlerde fotoğraflama yöntemi kullandıklarını da kaydetti.

Kaynak: İHA-AA

