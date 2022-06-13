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CANLI: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

13.06.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ING Basketbol Süper Ligi finalinin 4. maçı bugün oynanıyor. Sinan Erdem'e taşınan serinin 3. karşılaşmasında şampiyonluk zaferine ulaşamayan Fenerbahçe Beko, bunu bir kez daha deniyor. Anadolu Efes de durumu eşitleyerek kupa şansını son maça taşımaya çalışıyor. Seri şu an Fenerbahçe Beko'nun 2-1 üstünlüğü ile devam ediyor. Maçın canlı skoru haberimizde...

CANLI: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

ING Basketbol Süper Ligi finalinde bugün bir kez daha şampiyonluk günü yaşanıyor. Sinan Erdem'e taşınan serinin 3. maçında Fenerbahçe Beko lig kupasını kaldırmak, Anadolu Efes ise 'ya tamam ya devam' maçına çıkmıştı. Kazanan ise, Euroleague Şampiyonu Efes olmuştu. Lacivert-Beyazlılar bu sonuçla durumu 2-1'e getirmişti. Şimdi iki takımda bir daha aynı hedeflerle sahaya çıktı. Ülker Arena'da full tribünler önünde oynanan ilk iki maçta, geniş rotasyon avantajını ve Anadolu Efes'in yorgun oluşunu çok iyi kullanan Sarı-Lacivertliler, cumartesi günü oynanan 3. maçta ise ilk firesini verdi.

CANLI / 1. PERİYOT

ANADOLU EFES: 10
FENERBAHÇE: 19

SERİDE İLK 3 MAÇ

Fenerbahçe Beko, ev sahibi olduğu ilk iki maçı 85-76 ve 93-78'lik skorlarla kazanarak seride 2-0 üstünlük sağlamıştı. Üçüncü karşılaşmada 103-92 galip gelen Anadolu Efes, durumu 2-1'e getirmişti.

3 YAPAN KAZANACAK

Sarı-lacivertli takım, kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Anadolu Efes'in salondan galip ayrılması durumunda ise serinin son maçı, 15 Haziran Çarşamba günü yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes
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