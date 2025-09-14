SPOR

CANLI ANLATIM | Türkiye-Almanya basketbol maçı : Nefesler tutuldu, hedef şampiyonluk! CANLI ANLATIM

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile karşı karşıya geliyor. Arena Riga'da oynanacak final maçı, saat 21.00'de başlayacak. Avrupa'nın en büyüğünün belli olacağı müsabaka öncesi nefesler tutulmuş durumda. Maçın canlı anlatımı burada olacak...

Emre Şen

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile karşı karşıya geliyor. Türkiye, ikinci kez final oynayacağı Avrupa Şampiyonası'nda ilk kupası için saat 21.00'de parkeye çıkıyor. İşte ayrıntılar ve canlı anlatım...

Türkiye: 0
Almanya: 0

Maçın canlı anlatımı saat 21.00'de başlayacak.

İLK ŞAMPİYONLUK İÇİN PARKEDEYİZ

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez final oynayacak. 12 Dev Adam, Almanya'ya üstünlük kurması halinde EuroBasket'teki ilk şampiyonluğunu elde edecek.

ALMANYA'NIN 1 ŞAMPİYONLUĞU VAR

EuroBasket 1993'ün finalinde Almanya, Rusya'yı 71-70 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.

İKİ TAKIMIN DA MAĞLUBİYETİ YOK

Türkiye ile Almanya, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda 8'de 8 yaparak finale yükseldi. A Milli Takım, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı mağlup ederek zirvede yer aldı. Son 16 turunda İsveç'i eleyen milliler, çeyrek finalde Polonya'yı, yarı finalde ise Yunanistan'ı saf dışı bırakarak adını finale yazdırdı. Almanya ise Litvanya, Finlandiya, İsveç, Karadağ ve Büyük Britanya ile B Grubu'nda mücadele etti. Grup aşamasını 5'te 5 yaparak lider tamamlayan son dünya şampiyonu Almanya, son 16 turunda Portekiz'i, çeyrek finalde Slovenya'yı ve yarı finalde de Finlandiya'yı eleyerek final bileti aldı.

SON MAÇI BİZ KAZANDIK

Milli Basketbol Takımımız ve Almanya 12. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 11 müsabakanın 4'ünü Türkiye, 7'sini Almanya kazandı. Ay-yıldızlı takım, Almanya ile son maçını EuroBasket 2015'te oynadı. Türkiye, grup aşamasında yapılan mücadeleyi 80-75 kazandı.

