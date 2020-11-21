SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. CANLI |Beşiktaş - Başakşehir

CANLI |Beşiktaş - Başakşehir

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.11.2020 19:01 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasının en önemli karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş - Başakşehir maçı başladı. İşte Beşiktaş - Başakşehir maçı canlı anlatımı...

CANLI |Beşiktaş - Başakşehir

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR | CANLI

1' Zorlu mücadele ilk düdükle başladı...

3' Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Josef kafayı vurdu, şutu üstten dışarı gitti.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERi

Beşiktaş: Utku, Dorukhan, Necip, Montero, Rıdvan, Josef De Souza, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Başakşehir: Volkan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, İrfan Can, Berkay, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'mavi yakalılar' için dikkat çeken öneriProf. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'mavi yakalılar' için dikkat çeken öneri
Hüseyin Yücel'den Beşiktaş'a 5 milyon TLHüseyin Yücel'den Beşiktaş'a 5 milyon TL
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'iİşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi
Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar
Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar
12 Dev Adam'ın yeni hocası belli oldu
12 Dev Adam'ın yeni hocası belli oldu
CANLI | Gençlerbirliği -Fenerbahçe
CANLI | Gençlerbirliği -Fenerbahçe
Ünlü futbolcu açıkladı! Survivor'a katılacak mı?
Ünlü futbolcu açıkladı! Survivor'a katılacak mı?
Denizlispor Başkanı koronavirüse yakalandı
Denizlispor Başkanı koronavirüse yakalandı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Türk sporunun efsane ismi hayatını kaybetti
Türk sporunun efsane ismi hayatını kaybetti
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İç çamaşırlı pozunu paylaştı... Binlerce beğeni yağdı
İç çamaşırlı pozunu paylaştı... Binlerce beğeni yağdı
Efsane isim Fenerbahçe'ye geri döndü!
Efsane isim Fenerbahçe'ye geri döndü!
Onyekuru, Süper Lig'e geri dönüyor! Anlaşma tamam...
Onyekuru, Süper Lig'e geri dönüyor! Anlaşma tamam...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CANLI |Beşiktaş - Başakşehir
CANLI |Beşiktaş - Başakşehir
Hüseyin Yücel'den Beşiktaş'a 5 milyon TL
Hüseyin Yücel'den Beşiktaş'a 5 milyon TL
Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçına hazır
Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçına hazır
Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic'in eski sevgilisi Stanija Dobrojevic, sosyal medyayı sallıyor!
Stanija Dobrojevic, pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor...
Beşiktaş'ın Başakşehir kadrosunda 7 eksik
Beşiktaş'ın Başakşehir kadrosunda 7 eksik
Fenerbahçe'nin istediği Jack Wilshere, Beşiktaş'a gidiyor
Fenerbahçe istemişti... Beşiktaş alıyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.