CANLI |Beşiktaş - Başakşehir

1' Zorlu mücadele ilk düdükle başladı...
3' Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Josef kafayı vurdu, şutu üstten dışarı gitti.
Beşiktaş: Utku, Dorukhan, Necip, Montero, Rıdvan, Josef De Souza, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar
Başakşehir: Volkan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, İrfan Can, Berkay, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba.
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