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CANLI | Fenerbahçe - Galatasaray derbisine çok az bir süre kala son detaylar...

24.12.2023 17:28 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig'de bu akşam Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin maç önü ve maçın ardından Süleyman Tetik'in sunumu, Muhammed Türkmen ve Osman Zeki'nin yorumlarıyla Mackolik YouTube kanalında değerlendiriliyor.

CANLI | Fenerbahçe - Galatasaray derbisine çok az bir süre kala son detaylar...

Trendyol Süper Lig'de sezonun belki de en kritik maçı oynanıyor. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği dev derbi öncesi yaşanan son gelişmeler Mackolik.com YouTube kanalında Süleyman Tetik moderatörlüğünde gerçekleşen Macko Lig programının canlı yayınında konuşuluyor.

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EN AZ VE EN ÇOK SEYİRCİLİ MAÇLAR

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Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçlarda en az seyirci, 17 Kasım 1922'deki karşılaşmaya geldi. İttihat Sahası'nda sağanak altında, hakem Fethi Tahsin Başaran'ın şemsiyeyle yönetmek zorunda kaldığı maçı, tamamı biletsiz 14 kişi izledi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 21 Eylül 2003'te yapılan lig maçını ise 70 bin 125 seyirci takip etti. Bu sayı, iki takım arasındaki bir maçı izleyen seyirci sayısında rekor olarak tarihe geçti.

REKABETİN GOLCÜLERİ

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Rekabette en fazla golü Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel attı. Sporel, Galatasaray'a karşı oynadığı 42 maçta toplam 27 kez rakip fileleri havalandırdı. Zeki Rıza Sporel'i, 24 golle yine bir Fenerbahçeli Alaattin Baydar izledi. Fenerbahçeli Lefter Küçükandonyadis'in 20, Galatasaraylı Metin Oktay'ın ise rekabette 19 golü bulunuyor. Bu arada, iki takımda da forma giyen Tanju Çolak'ın 14'ü Galatasaray, 8'i Fenerbahçe formasıyla olmak üzere rekabette toplam 22 golü var. Lig maçlarında ise Galatasaraylı Metin Oktay 9, Fenerbahçeli Aykut Kocaman 8 golle takımlarının en golcü isimleri oldu.

SON 10 RESMİ MAÇ

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İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 4'ü beraberlikle sonuçlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray ise 4 kez galip geldi. Söz konusu 10 derbide Fenerbahçe 8, Galatasaray 14 kez fileleri havalandırdı.

Canlı Skor


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